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Источник Правда.Ру

Обама пожаловался на американцев, доверяющих Путину

Мир » Северная Америка » США и Канада

Действующий президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS заявил, что ситуация с "российскими хакерами" продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставила их забыть, что они "играют на одном поле".

Обама пожаловался на американцев, доверяющих Путину
Фото: АР

"Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США", — признался Обама.

Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили неких "русских хакеров" во вмешательстве в американские выборы, в сливе на WikiLeaks переписки Хиллари Клинтон и некоторых ее коллег. При этом никаких убедительных доказательств приведено не было, а команда WikiLeaks уже неоднократно отрицала причастность русских к скандальному инциденту.

По мнению Джулиана Ассанжа, подлинная цель доклада и деятельности администрации Обамы — вовсе не "поиска хакеров, и даже не "наезд" на Россию, они хотят скомпрометировать Трампа. "У проигравшей стороны есть желание отвести от себя вопрос об ответственности", — сказал он. Главред WikiLeaks также отметил, что внимание американской общественности должна была привлечь недобросовестная политика внутри Демократической партии, а не то, кто взломал партийные серверы.

"США не собираются предоставлять какие-либо доказательства. А потом, со стороны, которая прослушивает президентов, канцлеров, премьеров, своих ближайших союзников, Ангелу Меркель, например, и всех прочих, поднимать тему о том, что кто-то вскрыл сервер одной из политической партий, по меньшей мере, смешно. Ребята, свою задницу подмойте, прежде чем выступать против других. Вы уже показали, насколько контролируете это пространство, насколько вы его прослушиваете.

Напомню про вирус для иранской АЭС в Бушере, который сорвал сроки запуска станции. А если бы это была действующая АЭС? К чему это могло привести? Мало того, это же первый случай в истории, когда ни хакеры, а напрямую спецслужбы США и Израиля признали, что они разрабатывали этот вирус и сознательно его запускали. Акт кибернетической агрессии уже исторически присутствует, и совершила его не Россия, а США", — рассказал ранее Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

Нелепой попыткой оправдать поражение демократов на выборах назвал избранный президент США Дональд Трамп обвинения в адрес России о вмешательстве в избирательный процесс. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, это смехотворно, — ответил Трамп на вопрос журналиста о возможном вмешательстве связанных с Россией хакеров на избирательный процесс в США. — Я думаю, это еще одно оправдание. Я в это не верю".

По словам сенатора Ангуса Кинга, он не верит, что Трамп обязан победой Москве. "Такое может произойти на выборах в Конгресс. Такое может произойти на следующих президентских выборах. Они показали нам, что они способны и готовы это сделать. Если мы не отреагируем на это расследованием на высочайшем уровне и не подготовим ответные меры, это будет халатностью с нашей стороны", — приводит слова политика The Washington Post.

"Никаких веских доказательств нет — даже сейчас, — сказал Девин Нуньес, председатель комитета Палаты представителей по делам разведки. — Есть множество косвенных указаний, косвенных улик, но не более того".

Отметим, ЦРУ (и не только) уже заявляли, что в своих "расследованиях" используют данные из соцсетей (где масса недостоверной информации) и всяческих СМИ, в том числе откровенно пропагандистских.

США, заявляющие о своем праве на силовые решения конфликтов в других странах, о готовности защищать союзников НАТО (читай — начать войну) без решения совета Альянса, отправляющие на Украине инструкторов и технику, окружающие Россию военными соединениями и базами НАТО делают это на основании… записей в соцсетях. Подготовка к отражению "гибридной угрозы", информация о которой почерпнута в социальных сетях — это, безусловно, "высший пилотаж" для натовских руководителей. Еще немного — и начнут собирать информацию у подъездов, сидя на лавочках.

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Обама проиграл Америку Путину
Темы США кибератаки Барак Обама
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