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Источник Правда.Ру

Захарова рассказала, как спецслужбы США вербовали российского дипломата

Мир » Северная Америка » США и Канада

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата, когда он покупал лекарство для экс-главы правительства России Евгения Примакова.

Захарова рассказала, как спецслужбы США вербовали российского ди
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По её словам, несколько лет назад Примакову потребовались препараты, которые можно было приобрести только в США. Российская сторона перевела порядка $10 тысяч на эти цели и поручила приобрести их дипломату по официальным каналам.

Захарова подчеркнула, что все формальности были соблюдены, все справки и рецепты были выписаны. Однако, в тот момент, когда дипломат пришел в аптеку, к нему подошли представители спецслужб США.

"К нему подошли сотрудники американских спецслужб, которые сопроводили его в подвал магазина, там не работала сотовая связь. Они продержали его там час. То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор", — рассказала Мария Захарова.

По ее данным, дипломата обвинили в незаконной торговле препаратами и пытались шантажировать. Захарова отметила, что врач, через которого заказывали это лекарство, по-прежнему успешно работает. К нему не были применены никакие действия со стороны американской разведки.

После того, как российский МИД информировал о случившемся Госдепартамент, госсекретарь США Джон Керри сделал все, чтобы нужное лекарство скорее было доставлено в Россию. "К сожалению, ушло много времени. Время было упущено", — подчеркнула Захарова.

Несмотря на вмешательство Керри в ситуацию, позже российскому дипломату пришло предписание покинуть США.

Напомним, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что спецслужбы США продолжают попытки вербовки российских дипломатов, используя методы давления. Он подчеркнул, что дело доходит до угроз членам семей.

В официальном сообщении МИД говорится, что "за последние два с половиной года заметно участились вербовочные подходы к нашим сотрудникам, причем американские спецслужбы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей".

Ранее Конгресс США принял законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов в стране. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт палаты, положение о дипломатах включено одним из пунктов в законопроект о финансировании американских спецслужб в 2017 году.

"Аккредитованные сотрудники дипломатических представительств России в США не могут выезжать дальше, чем на 25 миль (40 километров) от своих офисных зданий в течение календарного квартала", — говорится в документе.

Отмечается, что исключения будут допускаться лишь в тех случаях, когда ФБР до конца предыдущего календарного квартала выступит со спецзаявлением об отсутствии нарушений со стороны сотрудников дипмиссии.

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Темы посольство Мария Захарова спецслужбы США
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