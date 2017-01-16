Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.
"Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено", — ответил Трамп в интервью газете Times на вопрос журналиста о перспективах будущих переговоров РФ и США по ядерному разоружению.
Кроме того, он также подверг критике российское вмешательство в сирийский конфликт. По словам избранного президента США, оно привело к "ужасной гуманитарной ситуации" в Сирии.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал.
"Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Позже Трамп рассказал о том, что США обойдут всех в гонке вооружений. Правда, недавно назначенный им пресс-секретарь Шон Спайсер пояснил, что гонки вооружений не будет. По его словам, Трамп просто хочет передать другим странам сообщение о том, что не будет сидеть сложа руки. Эксперты назвали высказывания Трампа на данную тему двусмысленными и выразили опасения, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала.
Как ранее писал Forbes, Дональд Трамп понимает, что конфликт с Москвой грозит "уничтожением американской демократии", и поэтому стремится поладить с Кремлем. Но помимо этого Вашингтону нужно модернизировать армию и ядерное оружие, чтобы обезопасить Европу от конфликта, который может перерасти в "ядерный Армагеддон".
По словам автора материала, одно останется неизменным для Штатов в ближайшие четыре года — главным приоритетом властей США будет избежать ядерной войны, поскольку она грозит "уничтожить нашу демократию за один день".
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