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"Журналистку Навального" уволили за твит о сексе Трампа с дочерью

Мир » Северная Америка » США и Канада

Журналистку издания Politico Юлию Йоффе уволили после ее предположения в Twitter о том, что избранный президент США Дональд Трамп имеет сексуальную связь со своей дочерью.

Журналистку Навального уволили за твит о сексе Трампа с дочер
Фото: АР

"Либо Трамп спит со своей дочерью, либо проталкивает ее. Что хуже?" — написала журналистка в соцсети. Как пишет издание Forward, сообщение было посвящено предположениям о том, что у Иванки Трамп будет собственный кабинет в Белом доме, хотя из членов семьи президента собственное рабочее место должно быть отведено только первой леди, жены Трампа Мелании.

Журналистка предположила, что кабинет Иванки в Белом доме означает либо привилегию, либо тот факт, что она состоит в интимных отношениях со своим отцом. Сейчас твит уже удален, а Йоффе извинилась, что перегнула палку, пообещав, что в дальнейшем не позволит себе подобного поведения. Несмотря на это, Politico сообщило об увольнении журналистки, добавив, что "такие инциденты, как этот, очерняют издание".

Отметим, Юлия Иоффе — известная американская журналистка с русскими корнями. На протяжении многих лет она работала в Москве, в частности, Иоффе написала профайл Алексея Навального для журнала The New Yorker и была автором многих других заметных материалов.

Ранее стало известно, что петицию с требованием к Меланьи Трамп покинуть Нью-Йорк и переехать к мужу в Белый дом после его инаугурации, уже подписали сто тысяч жителей "Большого Яблока".

Меланья Трамп в период предвыборной кампании супруга постоянно оказывалась под прицелом у СМИ. В августе этого года американская газета New York Post на первой полосе воскресного номера разместила снимок обнаженной жены Трампа, сопроводив его статьей под названием "В таком амплуа первую леди вы не видели еще никогда".

Источники газеты передали редакции несколько откровенных снимков миссис Трамп, которые были сделаны еще в 1995 году французским фотографом Але де Боссевиль в рамках фотосессии для журнала Max. New York Post подчеркивает, что многие из найденных снимков никогда ранее не публиковались.

Отметим, нападкам подвергаются не только члены семьи Трампа, но и сам избранный президент. Так ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков удалил опубликованный 31 июля в Facebook пост, где назвал президента США "опасным и бесстыдным маргиналом", сообщает газета "Взгляд". До победы Трампа на выборах многие украинские политики высказывались о нем в негативном ключе. Так постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев окрестил Трампа "клоуном, cлетевшим с катушек".

А вот Литва известна Трампу тем, что распространила по всему миру оскорбительное граффити: поцелуй Путина и Трампа. Не случайно Грибаускайте поздравила Трампа лишь в среду вечером, видимо, стыдно было. "Скоро он (Трамп) скажет нам, если вы хотите быть в безопасности, обеспечить себе защиту, выполняйте свои обязательства (по финансированию НАТО)", — сказал Delfi. lt профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витаутас Раджвилас.

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