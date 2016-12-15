Трампа заставляют загнать Россию в угол и "добить"

Конгрессмены США, а также высокопоставленные представители силовых кругов собираются потребовать от Дональда Трампа ужесточить политику в отношении России. Они хотят настоять на принятии "концепции сдерживания" Москвы, аналогичной той, что была одобрена президентом США Гарри Трумэном против СССР.

"Нынешняя политическая элита демократов списывает все свои провалы на Россию и пытается объяснить все неудачи происками Москвы. Это старое мышление, которое новой администрацией никак не разделяется. Теперь продемократическая элита собирается предложить "доктрину сдерживания" Москвы. По их мнению, "доктрина Трумэна" — идеальный образец того, как нужно иметь дело с РФ", — рассказал "Известиям" источник в Республиканской партии.

По его словам, основными постулатами этой концепции являются "сдерживание, геополитическая блокада и пропаганда против Москвы".

Отметим, "доктрина Трумэна" — концепция внешней политики, предложенная президентом США Гарри Трумэном в 1947 году. Многие эксперты считают, что эта концепция сыграла большую роль в эскалации холодной войны и стала фактором, оказавшим серьезное дестабилизирующее воздействие на международные отношения того времени.

"Холодная война де-факто началась именно с "доктрины Трумэна". Она имела исключительно дестабилизирующий эффект на международные отношения. После ее принятия Вашингтон начал поддерживать разные режимы против СССР и дестабилизировать союзников Москвы", — считает американский политолог Стефен Эберт.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, если эта концепция будет одобрена, то это ознаменует собой начало новой полномасштабной холодной войны.

"Демократы оказывают на Трампа чудовищное давление. В особенности жесточайшей критике подвергается его взвешенное отношение к России. Концепция внешней политики администрации Трампа скоро начнет разрабатываться. Это дело нескольких месяцев, и принимается она в первые месяцы работы новой администрации", — расказал политолог.

"Не стоит питать иллюзий по поводу того, что Трамп удобный кандидат. Он, безусловно, с точки зрения, возможностей, договороспособности — более выгоден. Будем надеяться, что его слова не будут расходиться с дальнейшими действиями, поступками, шагами. Но у Дональда Трампа есть вице-президент, это Майк Пэн. Так вот, его риторика по отношению к России достаточно агрессивна, и иногда даже она не уступала по остроте антироссийской риторике Хиллари Клинтон.

Кардинальных изменений, и в целом, стратегии в отношении России, и изменение позиции США по поводу сирийского вопроса, и украинского кризиса, в ближайшее время ждать точно не стоит. Это не будет радикальным разворотом, это будет просто изменение определенных шагов, изменения тренда. С точки зрения, глобальной стратегии, я считаю, что глобально ничего не изменится", — рассказала ранее Pravda. Ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Напомним, ранее американские сенаторы раскритиковали заявления Трампа и его назначенцев о России и подтвердили готовность проводить жесткую политику в отношении Москвы.

"Большинство демократов и республиканцев крайне обеспокоены действиями России и тем, как мы будем согласовывать нашу политику с заявлениями Дональда Трампа, которые он сделал во время своей предвыборной кампании", — приводит издание Hill слова демократа Бена Кардина, представляющего в сенате штат Мэриленд.

Отметим, ни одно государство в мире за всю историю существования человечества не создавало столько угроз, как Америка. Об этом пишет Стивен Лендман в своей статье под названием "В вашингтонском дурдоме правят сумасшедшие", опубликованной в канадском издании Global Research.

Бесконечные войны, спровоцированные США, ведутся по всему миру, подчас — против вымышленных противников, а новые войны начинаются с опасным постоянством. Более того, наплевав на международное право, Обама хочет добиться разрешения конгресса на неограниченную войну под предлогом борьбы с ИГ.

Руководство действиями украинских военных, продолжает Лендман, осуществляется из Вашингтона, а американо-украинские учения вполне могут стать прологом к полномасштабной войне, в которой американские военные окажутся на передовой в непосредственной близости от российской границы, а там и до американо-российского конфликта недалеко.

В то же время десятки хорошо обученных американских военных инструкторов готовы к отправке в Сирию, где будут обучать боевиков "умеренной оппозиции" как надо свергать законное правительство страны. Войну же в Сирии Обама ведет руками своих марионеток из радикальных группировок типа "Исламского государства".

Американские спецназовцы и агенты ЦРУ, прикрываясь посольствами и консульствами США, действуют во многих странах мира: только за последние три года были осуществлены спецоперации в почти 150 странах. Главная задача американского спецназа — расширить границы американской империи, дестабилизируя ситуацию в непокорных странах путем переворотов, военного вмешательства или политических убийств. Методы, которые используются, не снились даже некоторым диктаторам.

При внешнем лоске, Вашингтон — абсолютное зло как внутри страны, так и за ее пределами, считает Лендман. Внутренняя и внешняя политика Вашингтона поддерживается абсолютно ручными СМИ, готовые намеренно распространить любую дезинформацию. В то же время, уважаемые информационные и аналитические источники подвергаются резкой критике со стороны госчиновников.

Пропагандистская война тоже ведется по всему миру. Так, новоиспеченный директор Совета по вопросам международного вещания Эндрю Лак, новый оппонент RT, ведет пропагандистскую работу многих ресурсов, в том числе и "Голоса Америки" и радиостанции "Свобода/Свободная Европа", "Свободная Азия", телеканала "Аль-Хурра" и радиостанции "Сава". На распространение лжи Вашингтон тратит сотни миллионов долларов.

В интервью газете New York Times Лак заявил: "Сегодня мы сталкиваемся с целым рядом вызовов. Есть, например, канал Russia Today, который проталкивает свою точку зрения, есть "Исламское государство" на Ближнем Востоке, есть такие группы, как "Боко Харам". Но я убежден, что наша служба способна внести свой вклад в дело борьбы с этими вызовами". Опубликовав такое обвинение, New York Times фактически с ним согласилась.

В статье New York Times говорится, что Лак "возглавил иновещание в ситуации, когда в мире укрепляют свои позиции китайская и российская службы".

Телеканал Russia Today широко представлен в США. Вещает круглосуточно на популярных кабельных каналах и в Интернете. Передает настоящие новости и информацию, которые каждый имеет право знать, в отличие от New York Times и других проходимцев из мейнстримовских СМИ, которые действуют по указке Вашингтона.

Вашингтон, находящийся во власти неоконсерваторов, намерен расширять границы американской империи, пока не достигнет полного мирового господства. Ради этого он готов на самые немыслимые шаги, даже на риск ядерной войны с Россией.

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