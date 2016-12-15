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Источник Правда.Ру

NBC обвинил Путина в личной причастности к хакерским атакам в США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Как сообщил американский телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, президент России лично принимал участие в попытках подорвать американские выборы. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу.

NBC обвинил Путина в личной причастности к хакерским атакам в СШ
Фото: АР

"Роль Путина состояла в управлении использованием взломанных материалов. Цели российского президента были разносторонними: начиная с вендетты по отношению к Хиллари Клинтон, заканчивая попытками продемонстрировать коррупцию в американской политике и разобщить ключевых американских союзников, создавая впечатление, что другие страны больше не могут рассчитывать на США как на авторитетного глобального лидера", — сообщили источники издания.

NBC News отмечает, что эта информация была получена "из дипломатических источников и шпионов, работающих на союзников США". Официальных комментариев от ЦРУ и канцелярии директора Национальной разведки телеканал не получил.

Как сообщил телеканалу один из бывших сотрудников ЦРУ, администрация Обамы "может почувствовать себя обязанной ответить до своего ухода".

Отметим, ранее в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напрямую обвинила российскую разведку во взломе почтовых серверов демократической партии. Кроме того, экс-госсекретарь США считает, что факты говорят о вмешательстве России во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Позже Глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер прокомментировал скандал со взломом и хищением данных с сервера нацкомитета Демократической партии. По его словам, в ведомстве пока не могут точно установить, кто произвел этот взлом.

Позже американские спецслужбы заявили о своей "высокой уверенности" в том, что за "воровством писем и документов" с сервера Национального комитета Демократической партии стоит Москва. При этом они не совсем уверены в том, что проникновение в систему было произведено как часть рутинной работы по кибершпионажу или таким образом Россия пытается манипулировать президентскими выборами в США.

В свою очередь Дональд Трамп высказался за пересмотр политики США по Крыму и указал, что выбор крымчан — это выбор народа. Одним из приоритетов политики Трамп назвал необходимость налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой. "Если бы у нас были хорошие отношения с Россией, и если бы Россия помогла нам избавиться от ИГ ("Исламское государство", запрещено в России) насколько я понимаю, нам бы удалось сохранить огромное количество денег и жизней и всего прочего. Это был бы положительный, а не негативный момент", — сказал миллиардер. В штабе Хиллари Клинтот тут же поспешили обвинить Трампа в излишней симпатии к России. Его назвали, чуть ли не агентом Москвы.

Журналист-международник из Вашингтона Рустем Сафронов по просьбе корреспондента Pravda.Ru рассказал, как сейчас в США относятся к России и ее гражданам.

По его словам, за последнее время никаких принципиальных изменений в массовом сознании людей по отношению к России не произошло. "Все эти решения, санкции или какие-то негативные вещи происходят на уровне истеблишмента, правящего класса, а повседневности они не касаются. Рядовые американцы имеют островную психологию, очень замкнутую на себя, и о внешней политике они думают только в моменты каких-то кризисов", — пояснил Рустем Сафронов в беседе с журналистом Pravda. Ru.

Поэтому, подчеркнул он, никакого изменения отношения к русским в целом или к России сколь-нибудь серьезного нельзя заметить. "Что касается правящего класса, то пропаганда из больших новостей ушла, кризис этот является в сознании американских медиа и аналитиков вялотекущим", — отметил журналист.

Также в беседе с корреспондентом Pravda. Ru он сообщил, что есть Россия, с которой возникли некоторые проблемы по поводу Крыма, однако это уже давно продолжается. Крупные СМИ, по его словам, рассуждают иногда на тему: "диктатор ли Путин, или же наоборот, он хороший парень", который возрождает традиционные ценности.

"Некоторые американские консерваторы иногда пытаются сказать, что да, может быть, Путин не так плох, нам бы такого, а то Обама развел неумеренный либерализм и отходит от традиционной роли Америки, а нам бы надо пожестче себя вести", — рассказал Рустем Сафронов.

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Темы США хакеры Россия кибератаки Владимир Путин
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