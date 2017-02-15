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Источник Правда.Ру

Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!

Мир » Северная Америка » США и Канада

Что означают последние заявления президента США Дональда Трампа о Крыме? Почему окружение Трампа требует вернуть Украине Крым, но не планирует в числе первоочередных задач возвратить Мексике захваченные у нее в результате постыдной агрессии Калифорнию, Техас, Нью-Мехико и Аризону?

Можно ли верить на слово обещаниям НАТО не применять ядерное оружие? В чем причина двуличия и лицемерия англосаксов? Почему у американцев нет понимания прошлого как неотъемлемой части настоящего? Над этими и другими вопросами в прямом эфире Pravda.ru будет рассуждать обозреватель Саид Гафуров.

Напоимним, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил: Трамп "занимает невероятно жесткую позицию по России".

"Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма. В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, ради решения таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны "Исламского государства" (запрещено в России - Ред.) и терроризм", - сказал Спайсер.

По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, столь жесткое заявление может быть связано с желанием администрации Трампа "приглушить" недовольство американского истеблишмента.

"Думаю, одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Оно было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте", - заявил Озеров.

Подобной же позиции придерживается и известный историк и публицист Андрей Фурсов. "Разве США не признали захваченный Турцией Северный Кипр или заставили его вернуть? Извинились за присоединение к себе территорий за последние 200 лет или хотя бы за Югославию в 1999? А Крым сделали камнем преткновения... Есть такая поговорка:"Горе побежденным". И, кроме того, это такая проверка крепости нервов нашего руководства: не отреагируют они на это, не будут дергаться - значит, что-то другое скажет. Так что к этому нужно относиться внимательно, но не дергаться по этому поводу", — заявил он в интервью Pravda.Ru.

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Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
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Для читателей Pravda.Ru эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.

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