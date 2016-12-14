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Источник Правда.Ру

В США назвали главную угрозу в 2017 году

Мир » Северная Америка » США и Канада

С 2008 года эксперты Центра превентивных действий при нью-йоркском Совете по международным делам регулярно составляют перечни конфликтов, которые могут обостриться в течение года. В нынешнем году специалисты выделили в общей сложности семь таких потенциальных "горячих точек".

В США назвали главную угрозу в 2017 году

Наибольшую угрозу для США в наступающем году, по их мнению, представляла бы конфронтация между Россией и странами НАТО, "вызванную напористой политикой России в Восточной Европе".

Как сообщается в докладе "Наиболее серьезные угрозы, требующие внимания в 2017 году", второй по важности эксперты считают возможность "серьезного кризиса в Северной Корее, связанного с ядерным испытанием или пуском межконтинентальной баллистической ракеты или же возникшего в результате военной провокации или внутренней политической нестабильности".

На третье место эксперты поставили вспышку насилия и возникновение нестабильности в Афганистане. Далее в списке значатся конфликт Турции с вооруженными курдскими группировками, обострение конфликта в Сирии в результате поддержки различных участников конфликта извне, мощную кибератаку на объект инфраструктуры в США и теракт на территории США с большим числом жертв.

По мнению руководителя Центра превентивных действий Пола Стэрза, в условиях прихода к власти новой американской администрации важно помочь ей предугадать и предотвратить возможные кризисы, которые могли бы поставить под угрозу американские интересы.

"В ежегодных докладах мы стремимся указать на наиболее вероятные источники нестабильности по всему миру, чтобы новая администрация могла определить для себя внешнеполитические приоритеты", — приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее военные Великобритании проводили учения, на которых отрабатывался сценарий вторжения России в Эстонию. По легенде, целая армия российских танков и солдат переходит границу одной из стран Прибалтики. Это якобы "акт неприкрытой агрессии Москвы". Великобритания, США и другие западные страны обязаны в соответствии с договором прийти на защиту другого члена НАТО.

Как сообщала газета Daily Mail, предполагаемый враг на этих маневрах носил униформу, похожую на российскую, и пользовался оружием, которое состоит на вооружении у российской армии. Издание отмечает, что "невероятно похожие на реальность" маневры на равнине Солсбери должны обыграть ситуацию, при которой вооруженные силы Владимира Путина напали на Эстонию". Подразделения, которые принимают в них участие, в начале следующего года должны быть переброшены в страны Прибалтики.

Ранее экс-заместитель главкома НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил The Independent, что Североатлантический альянс вступит в ядерную войну с Россией в течении 2017 года. Действующий же главком НАТО в Европе генерал Филип Бридлав сообщил, что "американские солдаты готовы сражаться и победить Россию". Также с заявлениями о России как "враге" выступило руководство Пентагона и представители НАТО.

Наращивание американских ядерных вооружений, как и тот факт, что США постепенно окружает Россию, привели к возникновению крайне опасной и нестабильной ситуации, все сложнее становится противостоять преимуществам первого удара. Румыния и Польша при помощи НАТО размещают у себя новейшие "защитные" системы противоракетной обороны под названием Aegis Ashore. Президент Путин предупредил эти две страны, что они станут первыми целями, если разгорится вооруженный конфликт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность. Как сообщает The Times, чтобы сдерживать "агрессию России", руководство блока намеревается подготовить значительные наземные силы. Между тем Столтенберг не называет точных цифр.

По словам уходящего постоянного представителя Великобритании в НАТО Адама Томсона, ставится задача ускорить время реагирования 300 тысяч военнослужащих с 180 дней до двух месяцев. Данные войска будут выступать в качестве силы следующего эшелона по отношению к подразделениям максимально быстрого реагирования НАТО, которые могут быть развернуты в боевые порядки в течение нескольких дней.

Однако жители стран НАТО не хотят военного конфликта с Россией и не готовы бороться с ней, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew. Как пишет RT, в ходе опроса выяснилось, что жители некоторых стран — членов НАТО не готовы пойти на военный конфликт с Россией, даже если она нападёт на одного из участников альянса. По данным исследования, пожертвовать принципом коллективной безопасности готовы 53% французов, 51% итальянцев и 58% немцев. А ведь сегодня постоянно звучат заявления, что Североатлантический альянс един, как никогда.

Отметим, западные эксперты считают, что возможности армии РФ стали неожиданностью для всего мира и говорят о потрясающе проведенной модернизации. Как отмечает Business Insider, "российская армия оказалась намного мощнее, чем все думали". Издание опубликовало видео с кадрами операции ВКС России в Сирии и сделало вывод об успешной модернизации российской армии.

По словам издания, продемонстрировать её эффективность всему миру позволила операция ВКС РФ в Сирии. Сирийская кампания позволила России испытать новые военные самолёты, которые прежде никогда не были в боевых условиях, отмечают эксперты.

А также запустить крылатые ракеты из акватории Каспийского моря, которые могут преодолеть расстояние в более чем 1,5 тыс. километров. "Это даже больше, чем могут преодолеть американские аналоги", — сообщает Business Insider.

"Это поразительно эффективное оружие", — приводят слова Майкла Кофмана из Института Кеннана в Вашингтоне. "Эти успехи показывают, что президенту России Владимиру Путину удалось модернизировать армию, которая, как многие считали, на годы отстала от западных образцов", — заключает издание.

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