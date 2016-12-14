Суд обязал выборщиков Колорадо голосовать за Клинтон

Суд американского штата Колорадо обязал девятерых членов коллегии выборщиков голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Фото: АР

Как сообщает Associated Press, судья Элизабет Старрс также постановила, что любых несогласных с решением выборщиков заменят. Данное заявление она сделала в связи с иском, оспаривающим закон, согласно которому выборщики должны голосовать за кандидата, набравшего большее количество голосов в ходе выборов. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, два члена коллегии выборщиков в американском штате Колорадо подали апелляцию на данное решение федерального суда.

Напомним, ранее стало известно, что два члена коллегии выборщиков Колорадо обратились в федеральный суд с иском, оспаривающим закон, согласно которому выборщики должны голосовать за кандидата, набравшего большее количество голосов в ходе выборов. По данным адвоката истцов Джейсона Уэсоки, они хотели "голосовать по совести и исполнять свой конституционный долг, как предполагалось основателями конституции".

Закон штата Колорадо не дает права выборщикам выбирать, за кого голосовать, и госсекретарь штата Уэйн Уильямс обещал заменить их в случае таких действий, что, по мнению истцов, противоречит конституции США. Победу во всеобщем голосовании в штате Колорадо одержала Клинтон. Выборщикам может грозить до года тюрьмы и $1000 в виде штрафа, если они решат пренебречь законом и проголосовать за другого кандидата.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, это вообще невозможно. "Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.

В чале ноября многотысячные акции протеста против победы республиканца Дональда Трампа на выборах прошли в крупнейших городах США. Дональд Трамп одержал победу на 58-х выборах президента США. Республиканец победил в 29 американских штатах, такие как Индиана, Кентукки, Западная Виргиния, Теннесси, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Алабама, Северная Дакота, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Арканзас, Техас, Луизиана, Монтана, Миссури, Айдахо, Аляска и ключевые Огайо, Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Юта, Айова, Висконсин, Аризона и Пенсильвания.

Хиллари Клинтон получила 215 голосов. Ее поддержали: Вермонт, Иллинойс, Массачусетс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Мэриленд, Делавэр, Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Мексико, Калифорния, Гавайи, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Виргиния, Невада, а также округа Колумбия. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги.