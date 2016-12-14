Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Суд обязал выборщиков Колорадо голосовать за Клинтон

Мир » Северная Америка » США и Канада

Суд американского штата Колорадо обязал девятерых членов коллегии выборщиков голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Суд обязал выборщиков Колорадо голосовать за Клинтон
Фото: АР

Как сообщает Associated Press, судья Элизабет Старрс также постановила, что любых несогласных с решением выборщиков заменят. Данное заявление она сделала в связи с иском, оспаривающим закон, согласно которому выборщики должны голосовать за кандидата, набравшего большее количество голосов в ходе выборов. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, два члена коллегии выборщиков в американском штате Колорадо подали апелляцию на данное решение федерального суда.

Напомним, ранее стало известно, что два члена коллегии выборщиков Колорадо обратились в федеральный суд с иском, оспаривающим закон, согласно которому выборщики должны голосовать за кандидата, набравшего большее количество голосов в ходе выборов. По данным адвоката истцов Джейсона Уэсоки, они хотели "голосовать по совести и исполнять свой конституционный долг, как предполагалось основателями конституции".

Закон штата Колорадо не дает права выборщикам выбирать, за кого голосовать, и госсекретарь штата Уэйн Уильямс обещал заменить их в случае таких действий, что, по мнению истцов, противоречит конституции США. Победу во всеобщем голосовании в штате Колорадо одержала Клинтон. Выборщикам может грозить до года тюрьмы и $1000 в виде штрафа, если они решат пренебречь законом и проголосовать за другого кандидата.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, это вообще невозможно. "Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.

В чале ноября многотысячные акции протеста против победы республиканца Дональда Трампа на выборах прошли в крупнейших городах США. Дональд Трамп одержал победу на 58-х выборах президента США. Республиканец победил в 29 американских штатах, такие как Индиана, Кентукки, Западная Виргиния, Теннесси, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Алабама, Северная Дакота, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Арканзас, Техас, Луизиана, Монтана, Миссури, Айдахо, Аляска и ключевые Огайо, Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Юта, Айова, Висконсин, Аризона и Пенсильвания.

Хиллари Клинтон получила 215 голосов. Ее поддержали: Вермонт, Иллинойс, Массачусетс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Мэриленд, Делавэр, Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Мексико, Калифорния, Гавайи, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Виргиния, Невада, а также округа Колумбия. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги.


Клинтон впервые рассказала о самочувствии после поражения
Темы выборы в США Дональд Трамп Хиллари Клинтон
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко?
Партии
"А Мариэтта Чудакова досидела до конца!"
Партии
Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Мир
Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Европа
Минобороны Британии не может вести диалог с РФ "из-за стратегической конкуренции"
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Наука и техника
Археологи обнаружили удивительные объекты майя в Гватемале
Спорт
Макларен оправдывается: В России нет государственной допинг-системы
Любовь Степушова (Люлько) Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко? Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Российский ОПК поможет "гражданке" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Павел Корепанов Наш ВПК сказал Украине: "Прощай!"
vkontakte_240201888 Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
Вячеслав Кононов США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
vkontakte_271380476 "А Мариэтта Чудакова досидела до конца!"
Arik Karapetian Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
vkontakte_345743960 Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Юрий Котов Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Max L Бойцов батальона "Азов" вербовали в Бразилии
strateg s Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
strateg s Результаты запрета любых платежных систем туманны - мнение
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?