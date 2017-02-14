Русские контакты заставили советника Трампа уйти в отставку

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост. Текст заявления Флинна об отставке распространил Белый дом.

фото: Википедия, Майкл Флинн

Чиновник признал, что "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России".

На прошлой неделе Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом России в США в декабре 2016 года. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций", введенных администрацией экс-президента Барака Обамы за "кибератаки на выборы в США в 2016 году".

Как ранее передавала "Правда.Ру", об этом узнал президент США Дональд Трамп. Миллиардер отметил, что был не в курсе переговоров. Глава государства подчеркнул, что будет разбираться в этом вопросе.

"Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", — пишет Флинн в своем заявлении об отставке, попавшем в распоряжение CNN.

Сообщается, что новым советником по национальной безопасности станет генерал Джозеф Кит Келлог, ранее занимавший пост главы аппарата Совета по национальной безопасности.

Отметим, что напоследок Майкл Флинн заявил, что уверен в успехе команды Дональда Трампа.

"Я знаю, что с сильным руководством президента Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и превосходной собранной ими командой, они войдут в историю как одно из величайших президентств в истории США, и я твердо верю, что американский народ им поможет сделать Америку снова великой", — написано в письме Флинна.

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