Конгресс США принял законопроект, позволяющий отставному генералу возглавить Пентагон

Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы разрешить генералу Джеймсу Мэттису выдвигаться на пост министра обороны. Аналогичный законопроект уже принял и Сенат.

Фото: АР

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэттиса на должность главы Пентагона в начале декабря. В новом качестве кандидатура Мэттиса должна быть утверждена верхней палатой Конгресса полного состава. С этим проблем не ожидается, поскольку и Сенат, и Палата представителей по итогам состоявшихся 8 ноября всеобщих выборов остались под контролем Республиканской партии, в ряды которой входит Трамп.

Тем не менее Конгрессу пришлось принимать отдельный законопроект, позволяющий Мэттису занять должность руководителя военного ведомства. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад.

До этого в истории США Конгресс лишь один раз делал такое исключение — для генерала Джорджа Маршалла в 1950 году. Мэттису, который служил в Корпусе морской пехоты, 66 лет. Его называют "ярым противником Путина и другом Украины". Мэттис, который получил прозвище Бешеный пес, считает Россию "хищным" государством.

Джеймс Мэттис считает, что Барак Обама уделял мало внимания тому, что происходит на Украине, и оказывал недостаточную поддержку союзникам по НАТО. Между тем Дональд Трамп тоже не спешит уделять внимание Украине. Он не придал особого значения разговору с Порошенко и не позвал его на инаугурацию.

"От одного человека зависит многое, но не все. Это говорит о том, что у наших политологов была эйфория. Они считали, что приход Трампа принесет дружбу России с США. Этого не будет. Будет просто более серьезный разговор. Трамп заявлял, что он очень уважительно относится к нашему президенту, но это ни в коей мере не означает, что он будет идти на уступки.

И назначения Трампа говорят о том, что это люди, которые в разной степени плохо или хорошо относятся к России, но они достаточно хорошо осведомлены о России. То есть там нет шапкозакидательских отношений, но, с другой стороны, и нет желания идти на компромиссы ради компромиссов.

Мы находимся чуть ли не на самой низшей точке отношений. Если посмотреть программы, которые приняты Пентагоном и в рамках НАТО, то они ориентированы на сдерживание России, то есть фактически против нашей страны. Планы эти долгосрочные, и, соответственно, никто менять их не будет, а вся корректировка будет зависеть от диалога в верхах", — рассказал Pravda. Ru заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.

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