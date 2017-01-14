Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Конгресс США принял законопроект, позволяющий отставному генералу возглавить Пентагон

Мир » Северная Америка » США и Канада

Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы разрешить генералу Джеймсу Мэттису выдвигаться на пост министра обороны. Аналогичный законопроект уже принял и Сенат.

358133.jpeg
Фото: АР

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэттиса на должность главы Пентагона в начале декабря. В новом качестве кандидатура Мэттиса должна быть утверждена верхней палатой Конгресса полного состава. С этим проблем не ожидается, поскольку и Сенат, и Палата представителей по итогам состоявшихся 8 ноября всеобщих выборов остались под контролем Республиканской партии, в ряды которой входит Трамп.

Тем не менее Конгрессу пришлось принимать отдельный законопроект, позволяющий Мэттису занять должность руководителя военного ведомства. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад.

До этого в истории США Конгресс лишь один раз делал такое исключение — для генерала Джорджа Маршалла в 1950 году. Мэттису, который служил в Корпусе морской пехоты, 66 лет. Его называют "ярым противником Путина и другом Украины". Мэттис, который получил прозвище Бешеный пес, считает Россию "хищным" государством.

Джеймс Мэттис считает, что Барак Обама уделял мало внимания тому, что происходит на Украине, и оказывал недостаточную поддержку союзникам по НАТО. Между тем Дональд Трамп тоже не спешит уделять внимание Украине. Он не придал особого значения разговору с Порошенко и не позвал его на инаугурацию.

"От одного человека зависит многое, но не все. Это говорит о том, что у наших политологов была эйфория. Они считали, что приход Трампа принесет дружбу России с США. Этого не будет. Будет просто более серьезный разговор. Трамп заявлял, что он очень уважительно относится к нашему президенту, но это ни в коей мере не означает, что он будет идти на уступки.

И назначения Трампа говорят о том, что это люди, которые в разной степени плохо или хорошо относятся к России, но они достаточно хорошо осведомлены о России. То есть там нет шапкозакидательских отношений, но, с другой стороны, и нет желания идти на компромиссы ради компромиссов.

Мы находимся чуть ли не на самой низшей точке отношений. Если посмотреть программы, которые приняты Пентагоном и в рамках НАТО, то они ориентированы на сдерживание России, то есть фактически против нашей страны. Планы эти долгосрочные, и, соответственно, никто менять их не будет, а вся корректировка будет зависеть от диалога в верхах", — рассказал Pravda. Ru заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Пентагон назвал главных врагов США
Темы США Пентагон
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Мир
Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Министерство обороны
"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"
Читательский топ
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Ученые обнаружили главный фактор старения
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Трамп: Я не буду предлагать России "смешную пластмассовую кнопку перезагрузки"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая

Вернется ли Россия в группу и зачем ей это, Pravda.Ru узнала у эксперта.

России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Наука и техника
Ученые обнаружили главный фактор старения
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
Общество
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
Происшествия
Доктор Лиза опознана среди погибших в катастрофе "Ту-154"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Любовь Степушова Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет Любовь Степушова Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
vkontakte_372782358 Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Виктор Гольдмахер "Курск" перепугал весь флот НАТО
Vladimir Medvedev Ядерная война может начаться по причинам, о которых не говорят
Spassky Kochan Spiegel: Россия поссорила Европу с США
Саныч Сан Черное море замерзло впервые за 63 года
Виктория Фомина(Facebook) Иван Грозный минус псевдоисторические бредни
Виктория Фомина(Facebook) Иван Грозный минус псевдоисторические бредни
Vlad Lesik "Успешные менеджеры" способны только растаскивать созданное учеными?
ПАВЕЛ И. Украинское необъяснимое
vkontakte_89132989 С новым 7519 годом!
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?