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Выдвижение Тиллерсона на пост госсекретаря США одобрил лидер республиканцев Макконнелл

Мир » Северная Америка » США и Канада

Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в сенате США, одобрил выдвижение кандидатом на пост госсекретаря США главы компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

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Фото: AP

"Многолетный опыт Рекса Тиллерсона общепризнан за перспективное стратегическое планирование, управление международным партнерством и рисками, а также за целенаправленное лидерство (компании - ред.) по всему миру", - говорится в заявлении Макконнелла.

Кроме того, сенатор отметил тот факт, что после восьми лет "неясного управления администрации Обамы", Тиллерсон сможет проявить свои "критически важные навыки, знания и возможности в этой важной роли".

Макконнелл считает, что Соединенным Штатам необходим полный пересмотр всей политики нацбезопасности. По его мнению, Тиллерсон сможет решать проблемы, поставив на первое место американские интересы.

Ряд американских СМИ уже вовсю занялись спекуляциями на тему связей Тиллерсона с Россией, тем большим резонансом на этом фоне прозвучало выступление лидера республиканцев в сенате.

О намерении предложить Тиллерсона на пост госсекретаря США во вторник объявил избранный президент Дональд Трамп, который вступит в полномочия 20 января. Кандидатура Тиллерсона подлежит утверждению сенатом конгресса США, в котором Республиканская партия имеет незначительное большинство.

По информации CNN, Трамп провел телефонный разговор с 69-летним экс-кандидатом на выборах главы государства в 2012 году Миттом Ромни и сообщил ему, что он не будет госсекретарем.

Прокомментировать это назначение Pravda. Ru попросила президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского.

- Утвердит ли Тиллерсона конгресс? Каковы его перспективы как госсекретаря?

- Это, пожалуй, самый, с одной стороны, радикальный выбор Трампа, а с другой - самый революционный. Наверное, оба термина здесь подходят.

За последние 25 лет, с момента распада Советского Союза, внешняя политика США претерпевала один провал за другим, начиная с Ирака, Ливии, Сирии. К этому еще можно добавить расширение НАТО при утере смысла и целей, которые были у этого блока в холодной войне.

И Трамп говорил о том, что он полностью переформатирует всю эту американскую внешнюю политику. Тиллерсон - единственный, кто действительно может эту революцию совершить. Он считает, что всем странам, которые хотят иметь хорошие отношения, Америка ответит тем же. Exxon Mobil - это самая большая компания в мире, и успешная компания. То есть везде, где есть нефть, там есть Exxon Mobil. У ее руководителя колоссальный опыт договоренностей с лидерами Арабского Востока, Латинской Америки.

И тут Трамп сделал, я считаю, великолепный выбор. Вопрос - даст ли ему сенат это осуществить. Надо сказать, что шансы не очень велики, к сожалению, поскольку у демократов своя позиция. Они до сих пор не могут пережить поражения Хиллари Клинтон, и они сейчас инициируют расследование того, что вообще Трамп выиграл благодаря помощи России, что Россия вторглась в переписку Хиллари.

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Темы США сенат Рекс Тиллерсон
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