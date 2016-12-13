Какие задачи поставил Трамп перед Тиллерсоном

Главой госдепартамента США решением избранного президента Дональда Трампа может стать бизнесмен Рекс Тиллерсон.

Фото: AP

Выбор Трампа пал на Тиллерсона, так как последний умеет договариваться с любыми партнерами и имеет деловые связи во всех уголках мира.

Прокомментировать это назначение Pravda.Ru попросила кандидата политических наук, директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Александра Бедрицкого.

— Какие у Тиллерсона перспективы как у госсекретаря США?

— Пока еще говорить о каких-то кандидатурах, что они утверждены, рано. Потому что даже если Тиллерсон будет представлен в качестве кандидатуры на пост госсекретаря, он должен пройти процедуру одобрения через сенат.

Трамп в своих действиях сейчас в значительной степени чувствует себя неустойчиво, потому что есть достаточно серьезные кланы внутри Республиканской партии, которые выступали еще в ходе избирательной кампании против Трампа, на тот момент еще кандидата в президенты.

В частности, клан Бушей выступал категорически против Трампа. Или же Митт Ромни, которого тоже в свое время пророчили на пост госсекретаря. Сейчас для Трампа фигура Тиллерсона, в том числе, значит то, что он может пробовать свою силу в сенате. То есть Трамп пытается понять, удастся ли ему сформировать коалицию своих уже на сей раз совершенно четких сторонников или не удастся, такая вот разведка боем. Это одна из задач.

Вторая задача — это то, что Трамп обозначил еще в ходе избирательной кампании, сказав, что он должен "осушить болото". За последние лет пятнадцать правительство США оказалось чересчур раздутым: создавались новые посты, новые должности, и сейчас необходимо значительно сократить государственный аппарат.

Для таких задач он набирает людей сторонних, которые не связаны с истеблишментом, на которых невозможно повлиять, для того чтобы изменить внутриполитический расклад. С этой точки зрения, Тиллерсон подходит очень хорошо на пост госсекретаря.

Другое дело, что, с одной стороны, он имеет очень богатый опыт переговоров. К примеру, он был куратором очень многих проектов в России: и нефтяных проектов по Каспию, и по Сахалину-1, и по разработке нефти на Арктическом шельфе. Он знает Россию, знает, как договариваться с русскими, и в этом смысле он очень полезен.

Но, с другой стороны, у него нет дипломатического опыта, но здесь за него могут активно сыграть люди второго плана. Однако для того, чтобы радикально изменить общую внешнеполитическую повестку дня США, этот человек очень подходит.

В общем-то, если его кандидатуру утвердит сенат, Трамп сможет записать себе это как безусловную победу во взаимоотношениях с американским истеблишментом, с которым у него сейчас все складывается не самым радужным образом. Трамп также сможет утвердить себя в качестве безусловного лидера Республиканской партии и, возможно, сможет перетянуть на свою сторону целый ряд кланов из Демократической партии. Например, клан Горов.

— Тиллерсон является "ястребом" или "голубем"?

— Говорить о ястребах и голубях здесь очень сложно. Конечно, он является голубем по сравнению с Хиллари Клинтон, по сравнению с нынешним госсекретарем Керри. Его приход на пост госсекретаря будет означать для России определенное смягчение.

Но это смягчение может оказаться для нашей страны не тем, чего мы от этого ждем. Потому что за смягчением последует предложение по определенным позициям, предложение торга. И будем ли мы готовы воспринять эти позиции в качестве позиции торга или нет, насколько они будут для нас выгодными - это очень большой вопрос.

Потому что когда наши партнеры или оппоненты выступают с резких, жестких антироссийских позиций, это во многом упрощает и наше реагирование. Ну как мы можем реагировать? Только однозначно выстраивать линии обороны и противостояния против них.

Если же появляются предметы торга, допустим, может быть озвучен вариант торга вокруг Украины... Вероятнее всего, прозвучит следующее предложение: хорошо, делайте с Украиной, что хотите, но вы берете за нее полную ответственность, в том числе, вы сохраняете независимость этого государства, но вы должны за него платить. Окажутся ли такие предложения для нас выгодными - это очень большой вопрос.

И здесь нам предстоят непростые времена, в том плане, что нам придется гораздо больше думать над ответными ходами. Они будут не столь прямолинейными, они будут гораздо более сложные.

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