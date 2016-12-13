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Источник Правда.Ру

Будущий глава госдепа боялся антироссийских санкций

Мир » Северная Америка » США и Канада

Кандидат на пост главы госдепа США, руководитель нефтяной корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон неоднократно посещал Белый дом, чтобы удостовериться в том, чтобы ограничительные меры, введённые в отношении России, не наносят вреда его компании. При этом цель этих визитов никогда не разглашалась.

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Фото: AP

Как сообщает Лайф со ссылкой на Breaking 911, Тиллерсон выражал опасение по поводу того, что ЕС будет следовать этим мерам не так строго, как США, что в конечном счёте даст преимущество его европейским конкурентам.

А два года назад Тиллерсон и вовсе поставил под сомнение эффективность ограничительных мер. Он сказал, что сочтет санкции действенными, если они "будут как следует реализованы".

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что Дональд Трамп предложит занять пост госсекретаря американскому предпринимателю, председателю совета директоров и CEO Exxon Mobil Рексу Тиллерсону, сообщил телеканал NBC.

Рекс Тиллерсон — глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. В прошлом году Тиллерсон вошел в 25 самых влиятельных людей мира. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. Кстати, даже после введения антироссийских санкций два года назад корпорация Тиллерсона не прекратила сотрудничество с "Роснефть".

Он был награжден Орденом дружбы по указу Владимир Путина в 2012 году, сообщает Интерфакс. Кстати, опыт его работы в России Трамп назвал одним из преимуществ.

Кроме того, несколько лет назад с Тиллерсоном встречался Владимир Путин. После совместной пресс-конференции с тогдашним президентом США Джорджем Бушем российский президент в "Мэдиссон-отеле" встретился с нефтяниками. Речь шла об одном проекте: о разработке Штокмановского месторождения. В холле отеля Владимира Путина ждали председатель совета директоров ExxonMobil Ли Реймонд, президент этой же компании Рекс Тиллерсон, президент ConocoPhillips Джеймс Малва, председатель совета директоров Chevron Дэвид О'Рейли и примкнувший к ним глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Добавим, о вреде санкций против России не так давно заявил советник Дональда Трампа, прибывший в Москву. Картер Пейдж рассказал о "катастрофе с Украиной" и сказал, что санкции больше повредили Западу, нежели России.

После этого и еще ряда событий Белый дом обвинил избранного президента США Дональда Трампа и его советников в финансовых связях с Россией.

 

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Темы США антироссийские санкции
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