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Источник Правда.Ру

Трампа "поставили на счетчик" за охрану в Нью-Йорке

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американское информагентство Bloomberg запустило электронный счетчик, который ведет подсчет сумм, выделяемых властями Нью-Йорка на обеспечение безопасности избранного президента страны Дональда Трампа. Сейчас он показывает более $32 млн. А к инаугурации, которая пройдет 20 января, цифра может превысить $35 млн.

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Фото: AP

Основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене, где расположена нью-йоркская резиденция будущего главы государства. Агентство отмечает, что, по оценкам мэрии Нью-Йорка, власти города тратят до $500 тыс. в день на охрану республиканца.

В ноябре мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что планирует обратиться к федеральным властям США с просьбой взять на себя часть расходов по обеспечению безопасности Trump Tower. Он указал тогда, что для охраны небоскреба и регулирования движения автомобилей вблизи здания каждый день выделяют более 50 сотрудников полиции, передает ТАСС.

По словам градоначальника, усиленное полицейское присутствие вокруг высотки также создает трудности для многих жителей мегаполиса, поскольку власти теперь чаще организуют пропускные пункты и ограничивают движение автомобилей в центре города, создавая пробки.

Ранее телекомпания CNN сообщала, что федеральная Секретная служба США, которая занимается в том числе охраной Трампа и членов его семьи, намерена арендовать в принадлежащем республиканцу Trump Tower целый этаж, чтобы разместить там своих сотрудников. Как отмечалось, для круглосуточного обеспечения безопасности Трампа и его близких во время их пребывания в 58-этажной высотке необходимо более 100 сотрудников Секретной службы.

До этого стало известно, что военная авиация проводила фотосъемку домов и улиц Нью-Йорка, чтобы составить план эвакуации для обеспечения безопасности избранного президента США Дональда Трампа. Съемку вели для Секретной службы на случай экстренной ситуации, когда понадобиться эвакуация Трампа из города.

Как сообщил телеканал CNN, в течение своего президентского срока Трамп планирует регулярно возвращаться к себе домой в Нью-Йорк.

В середине декабря газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп "продолжает использовать частные группы, занимающиеся вопросами охраны и разведки, на митингах, проводящихся в честь его победы на выборах". По данным газеты, политик, "как ожидается, оставит у себя несколько членов этой группы после того, как займет пост президента".

Как отмечается в статье, "такие действия представляют собой отход от традиций, поскольку все президенты и избранные президенты доверяли вопросы своей личной охраны Секретной службе США, а вопросы обеспечения безопасности на митингах — сотрудникам местных правоохранительных органов".

К слову, Джона Кеннеди во Флориде круглосуточно курировала служба береговой охраны — его дом выходил к океану, — зато обходились без дополнительной полиции. У Ричарда Никсона в родной Калифорнии три гектара его фамильного поместья опоясывала высоченная ограда.

Вице-президент Байден в свой родной Дэлавер вообще ездит на поезде. Самом обычном. Secret Service и служба безопасности железной дороги так все обставляют, что остальные пассажиры даже не подозревают — насколько важная персона сидит в отдельном вагоне. Барак Обама из темницы Белого Дома на выходные, если и вырывается, не дальше соседней военной базы. И там и гольф под рукой, и человек с ружьем.

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Темы выборы в США Дональд Трамп
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Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

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