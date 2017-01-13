Западные СМИ: Обама, ничего ты не смог!

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Итоги двух президентских сроков Барака Обамы удручают: уходящий глава Белого дома запомнится американцам невыполненными предвыборными обещаниями и яркими, но бессодержательными речами, пишет издание National Review.

В заключительной речи президент США постарался объяснить, почему, по его мнению, американская политическая система "потерпела фиаско". Однако, как отмечают обозреватели издания, это мало кому интересно.

Было бы гораздо честнее отчитаться перед гражданами Америки по предвыборным обещаниям, первым из которых было прекращение "дорогой, бесплодной и кровавой" военной кампании в Ираке. Здесь у уходящего президента "не все получилось".

"Все восемь лет своего президентства Обама находился во власти одной иллюзии: он считал, что его деятельность заключается в произнесении речей", — резюмируют авторы.

По их мнению, такой подход уходящего президента к своей работе негативно сказался как на роли США во внешней политике, так и на ситуации внутри страны.

Журналист издания Die Welt Ханнес Штайн назвал внешнюю политику Обамы катастрофой.

"Барак Обама не был мессией, его внешняя политика оказалась катастрофой", — написал Штайн, напомнив, что американский лидер не отреагировал на расстрел восставших в 2009 году иранцев и радушно приветствовал свержение Мубарака в Египте. Кроме того, упомянул журналист, именно при Обаме обострился вооруженный конфликт в Сирии.

Правда, журналист считает, что, несмотря на "катастрофические последствия" политики Барака Обамы, его запомнят как первого чернокожего лидера США, не лишенного собственного стиля и самообладания.

Вечером во вторник Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью перед сложением своих президентских полномочий. Но те достижения, которые перечислил Обама, мягко говоря, можно назвать спорными.

"С тех пор, как мы начали руководить страной, Америка стала лучше и сильнее", — сказал он. Cебе в актив Обама записал убийство спецназом США террориста Усамы бен Ладена, реформу здравоохранения (Obamacare), восстановление отношений с Кубой и ядерную сделку с Ираном.

Каждое из перечисленных достижений можно назвать сомнительным. Так, проведенная Обамой реформа здравоохранения вызвала волну недовольства, так как привела к ухудшению условий страхования для многих граждан и дополнительному бремени для небольших компаний. Есть подозрение, что с приходом к власти Трампа Obamacare просуществует недолго.

Ядерная сделка с Ираном тоже обернулась для США двусмысленными последствиями: итогом стали испорченные отношения с Израилем. Дональд Трамп назвал её позором для США и намерен аннулировать достижение Обамы.

А итогом ликвидации Усамы бен Ладена стало то, что на смену "Аль-Каиде" пришло "Исламское государство".

Как ранее сообщала Правда.Ру, четверть граждан США считают, что президент Барак Обама не выполнил обещания, которые давал в ходе предвыборной кампании, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.

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