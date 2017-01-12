США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии соглашения, которое уважало бы интересы Украины. Об этом в ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам сообщил Рекс Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря.
Один из сенаторов спросил его, считает ли Тиллерсон, что "США никогда не должны признать законность присоединения Крыма, как это было с балтийскими республиками".
"Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", — заявил Рекс Тиллерсон, добавив, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России.
Его также спросили, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России. "Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", — сказал он.
Ранее Pravda.Ru писала, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер может занять место посредника между Москвой и Вашингтоном в администрации Дональда Трампа. Как отмечала газета Bild, бывший госсекретарь знает Владимира Путина со времени падения Берлинской стены и часто с ним встречался. Обозреватель издания уверен, что по совету Генри Киссинджера Дональд Трамп снимет санкции в отношении России и признает ее влияние на постсоветском пространстве.
"Это означает, что США признают за сферой политического влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем", — пишет газета. Автор статьи также предполагает, что Москве будет поручено гарантировать безопасность на восточной Украине, в ответ Запад не будет затрагивать вопрос Крыма.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах может рассмотреть вопрос о признании Крыма российской территорией. В интервью телеканалу ABC он пояснил, что необходимо учитывать желание жителей полуострова быть частью России и заявил, что хотел бы наладить отношения с Москвой.
По его словам, "жители Крыма предпочли бы быть с Россией, чем там, где они были раньше. Это тоже следует иметь в виду". Он подчеркнул, что "на Украине царит беспорядок…это происходит при администрации Обамы с его прочными связями с НАТО. Несмотря на все эти сильные связи с НАТО, на Украине беспорядок. Крым забрали. Не обвиняйте в этом Дональда Трампа".
Одним из приоритетов политики Трамп назвал необходимость налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой. "Если бы у нас были хорошие отношения с Россией, и если бы Россия помогла нам избавиться от ИГ ("Исламское государство", запрещено в России.- "Ъ"), насколько я понимаю, нам бы удалось сохранить огромное количество денег и жизней и всего прочего. Это был бы положительный, а не негативный момен"",- сказал миллиардер.
Впервые Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах "рассмотрит" возможность признания присоединения Крыма к России, выступая на пресс-конференции во Флориде 28 июля. В Вашингтоне сразу заявили, что считают высказывания миллиардера пустой риторикой.
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