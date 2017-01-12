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Источник Правда.Ру

Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России

Мир » Северная Америка » США и Канада

США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии соглашения, которое уважало бы интересы Украины. Об этом в ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам сообщил Рекс Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря.

Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Фото: АР

Один из сенаторов спросил его, считает ли Тиллерсон, что "США никогда не должны признать законность присоединения Крыма, как это было с балтийскими республиками".

"Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", — заявил Рекс Тиллерсон, добавив, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России.

Его также спросили, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России. "Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", — сказал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер может занять место посредника между Москвой и Вашингтоном в администрации Дональда Трампа. Как отмечала газета Bild, бывший госсекретарь знает Владимира Путина со времени падения Берлинской стены и часто с ним встречался. Обозреватель издания уверен, что по совету Генри Киссинджера Дональд Трамп снимет санкции в отношении России и признает ее влияние на постсоветском пространстве.

"Это означает, что США признают за сферой политического влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем", — пишет газета. Автор статьи также предполагает, что Москве будет поручено гарантировать безопасность на восточной Украине, в ответ Запад не будет затрагивать вопрос Крыма.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах может рассмотреть вопрос о признании Крыма российской территорией. В интервью телеканалу ABC он пояснил, что необходимо учитывать желание жителей полуострова быть частью России и заявил, что хотел бы наладить отношения с Москвой.

По его словам, "жители Крыма предпочли бы быть с Россией, чем там, где они были раньше. Это тоже следует иметь в виду". Он подчеркнул, что "на Украине царит беспорядок…это происходит при администрации Обамы с его прочными связями с НАТО. Несмотря на все эти сильные связи с НАТО, на Украине беспорядок. Крым забрали. Не обвиняйте в этом Дональда Трампа".

Одним из приоритетов политики Трамп назвал необходимость налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой. "Если бы у нас были хорошие отношения с Россией, и если бы Россия помогла нам избавиться от ИГ ("Исламское государство", запрещено в России.- "Ъ"), насколько я понимаю, нам бы удалось сохранить огромное количество денег и жизней и всего прочего. Это был бы положительный, а не негативный момен"",- сказал миллиардер.

Впервые Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах "рассмотрит" возможность признания присоединения Крыма к России, выступая на пресс-конференции во Флориде 28 июля. В Вашингтоне сразу заявили, что считают высказывания миллиардера пустой риторикой.

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США могут признать Крым российским
Темы США Крым Рекс Тиллерсон
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