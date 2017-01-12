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Источник Правда.Ру

Байден: Сложно представить сценарий, когда США первыми применят ядерное оружие

Мир » Северная Америка » США и Канада

Вице-президент США Джо Байден, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги для содействия всеобщему миру, заявил, что сложно представить ситуацию, когда Соединённым Штатам придётся применить ядерное оружие.

Байден: Сложно представить сценарий, когда США первыми применят

"Учитывая все наши неядерные средства и природу сегодняшних угроз, сложно представить себе правдоподобный сценарий, при котором применение Соединёнными Штатами ядерного оружия первыми окажется необходимым шагом и будет иметь смысл", — приводит слова вице-президента ТАСС.

Джо Байден отметил, что США являются участниками 22 международных соглашений о невоенном использовании ядерных материалов.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты должны укрепить и расширить ядерный потенциал. "Пусть будет гонка вооружений, мы превзойдём их во всём", — приводит его слова CNBC.

"Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Эксперты называют это и предыдущие высказывания Трампа на данную тему двусмысленными и опасаются, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала. Ведь придется пересматривать почти полувековую ядерную политику Соединенных Штатов. CNBC задает риторические вопрос: что побудило Трампа высказаться по поводу ядерного оружия? И связывают это со словами Владимира Путина о том, что Москва должна усилить военный потенциал стратегических ядерных сил.

Позже официальный представитель политика Джейсон Миллер уточнил, что Дональд Трамп, говоря о необходимости расширить ядерный потенциал страны, имел в виду потребность в предотвращении распространения атомного оружия.

"У американцев имеется пять видов ТЯО, которые остались после добровольных сокращений в 80-е и 90-е годы. Это гравитационные бомбы — самолеты несут эти бомбочки и сбрасывают. Но из пяти видов ядерных бомб, которые имеются у Пентагона, три вида они сами относят к стратегическим наступательным вооружениям в том случае, если их будут нести стратегические тяжелые бомбардировщики, а у них дальность полета с одной дозаправкой в воздухе — 18 тыс. км. Это покрывает всю нашу родную территорию без проблем.

Крылатые ракеты морского базирования в ядерном снаряжении не регламентируются вообще. Мы предпринимали очень много попыток договориться по ним, но все усилия были тщетными. И в рамках концепции молниеносного глобального удара американцы тоже могут их использовать", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель группы советников директора РИСИ, член-корреспондент РАЕН Владимир Козин.

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Темы США ядерное оружие
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