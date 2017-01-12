Вице-президент США Джо Байден, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги для содействия всеобщему миру, заявил, что сложно представить ситуацию, когда Соединённым Штатам придётся применить ядерное оружие.
"Учитывая все наши неядерные средства и природу сегодняшних угроз, сложно представить себе правдоподобный сценарий, при котором применение Соединёнными Штатами ядерного оружия первыми окажется необходимым шагом и будет иметь смысл", — приводит слова вице-президента ТАСС.
Джо Байден отметил, что США являются участниками 22 международных соглашений о невоенном использовании ядерных материалов.
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты должны укрепить и расширить ядерный потенциал. "Пусть будет гонка вооружений, мы превзойдём их во всём", — приводит его слова CNBC.
"Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Эксперты называют это и предыдущие высказывания Трампа на данную тему двусмысленными и опасаются, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала. Ведь придется пересматривать почти полувековую ядерную политику Соединенных Штатов. CNBC задает риторические вопрос: что побудило Трампа высказаться по поводу ядерного оружия? И связывают это со словами Владимира Путина о том, что Москва должна усилить военный потенциал стратегических ядерных сил.
Позже официальный представитель политика Джейсон Миллер уточнил, что Дональд Трамп, говоря о необходимости расширить ядерный потенциал страны, имел в виду потребность в предотвращении распространения атомного оружия.
"У американцев имеется пять видов ТЯО, которые остались после добровольных сокращений в 80-е и 90-е годы. Это гравитационные бомбы — самолеты несут эти бомбочки и сбрасывают. Но из пяти видов ядерных бомб, которые имеются у Пентагона, три вида они сами относят к стратегическим наступательным вооружениям в том случае, если их будут нести стратегические тяжелые бомбардировщики, а у них дальность полета с одной дозаправкой в воздухе — 18 тыс. км. Это покрывает всю нашу родную территорию без проблем.
Крылатые ракеты морского базирования в ядерном снаряжении не регламентируются вообще. Мы предпринимали очень много попыток договориться по ним, но все усилия были тщетными. И в рамках концепции молниеносного глобального удара американцы тоже могут их использовать", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель группы советников директора РИСИ, член-корреспондент РАЕН Владимир Козин.
Читайте также: "У России есть "ядерный сюрприз" для США"
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.