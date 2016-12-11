Госсекретарем США станет глава техасской нефтяной компания со связями в России

Избранный президент США Дональд Трамп предложит занять пост госсекретаря американскому предпринимателю, председателю совета директоров и CEO Exxon Mobil Рексу Тиллерсону, сообщил телеканал NBC.

источник Pravda.Ru

Однако точно утверждать, что именно он займет должность, пока нельзя. По данным СМИ, официальное заявление сделают на следующей неделе.

Рекс Тиллерсон — глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. В прошлом году Тиллерсон вошел в 25 самых влиятельных людей мира. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. Кстати, даже после введения антироссийских санкций два года назад корпорация Тиллерсона не прекратила сотрудничество с "Роснефть".

Кроме того, он был награжден Орденом дружбы по указу Владимир Путина в 2012 году, сообщает Интерфакс.

Как ранее сообщала Правда.Ру, пост госсекретаря также прочили скандальному экс-главе ЦРУ. Кандидатуру Дэвида Петрэуса рассматривал Дональд Трамп.

К слову, в прошлом году Пэтрэуса приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в 100 тысяч долларов за передачу секретной информации. Карьера шефа ЦРУ рухнула после того, как ФБР стало известно сначала о якобы имевшей место внебрачной связи с его личным биографом журналисткой Полой Бродуэлл, которая с легкой руки журналистов сразу получила прозвище "пентагонской Моники Левински", а затем и о том, что благодаря этой связи Пола получила доступ к так называемым "черным книгам". После этого против генерала было начато разбирательство, а затем и судебный процесс.

До этого американские СМИ составили список претендентов на должность. Самым вероятным кандидатом журналисты считают 73-летнего экс-спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича. Кстати, с ним тоже не обошлось без скандалов. Он был вынужден уйти из-за романа с сотрудницей. Также в перечень вошли сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, экс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сенатор от штата Теннеси Роберт Коркер и глава комитета Сената по иностранным делам Роберт Коркер.

О том, что Трамп собирает пророссийскую команду, свидетельствует еще и то, что он назначает себе в советники людей, открыто поддерживающих Владимира Путина. К примеру, Кетлин МакФарленд, назначенная на должность заместителя советника по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа и являющаяся аналитиком телеканала Fox, в 2013 году предлагала выдвинуть президента России на Нобелевскую премию мира.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня