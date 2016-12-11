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Источник Правда.Ру

Госсекретарем США станет глава техасской нефтяной компания со связями в России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп предложит занять пост госсекретаря американскому предпринимателю, председателю совета директоров и CEO Exxon Mobil Рексу Тиллерсону, сообщил телеканал NBC.

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источник Pravda.Ru

Однако точно утверждать, что именно он займет должность, пока нельзя. По данным СМИ, официальное заявление сделают на следующей неделе.

Рекс Тиллерсон — глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. В прошлом году Тиллерсон вошел в 25 самых влиятельных людей мира. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. Кстати, даже после введения антироссийских санкций два года назад корпорация Тиллерсона не прекратила сотрудничество с "Роснефть".

Кроме того, он был награжден Орденом дружбы по указу Владимир Путина в 2012 году, сообщает Интерфакс. 

Как ранее сообщала Правда.Ру, пост госсекретаря также прочили скандальному экс-главе ЦРУ. Кандидатуру Дэвида Петрэуса рассматривал Дональд Трамп.

К слову, в прошлом году Пэтрэуса приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в 100 тысяч долларов за передачу секретной информации. Карьера шефа ЦРУ рухнула после того, как ФБР стало известно сначала о якобы имевшей место внебрачной связи с его личным биографом журналисткой Полой Бродуэлл, которая с легкой руки журналистов сразу получила прозвище "пентагонской Моники Левински", а затем и о том, что благодаря этой связи Пола получила доступ к так называемым "черным книгам". После этого против генерала было начато разбирательство, а затем и судебный процесс.

До этого американские СМИ составили список претендентов на должность. Самым вероятным кандидатом журналисты считают 73-летнего экс-спикера палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича. Кстати, с ним тоже не обошлось без скандалов. Он был вынужден уйти из-за романа с сотрудницей. Также в перечень вошли сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, экс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сенатор от штата Теннеси Роберт Коркер и глава комитета Сената по иностранным делам Роберт Коркер.

О том, что Трамп собирает пророссийскую команду, свидетельствует еще и то, что он назначает себе в советники людей, открыто поддерживающих Владимира Путина. К примеру, Кетлин МакФарленд, назначенная на должность заместителя советника по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа и являющаяся аналитиком телеканала Fox, в 2013 году предлагала выдвинуть президента России на Нобелевскую премию мира.

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