Трамп: Я не буду предлагать России "смешную пластмассовую кнопку перезагрузки"

Дональд Трамп дал свою первую пресс-конференцию в статусе избранного президента США. Беседа с представителями мировых СМИ прошла спустя два месяца после победы республиканца на национальных выборах и за девять дней до его инаугурации. Она длилась около часа. Правда. Ру публикует высказывания Трампа по основным вопросам.

Фото: AP

Отношения с Россией

Как сообщили СМИ, Трампа буквально забросали вопросами о России. По этой теме он сказал, что будет в отношении РФ не менее жестким, чем была бы Клинтон.

Также Трамп заявил, что у него не было дел с Россией и нет кредитов от РФ.

Трампа также спросили об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

"Я считаю, что он честен", — сказал республиканец.

По словам Трампа, если Путин ему симпатизирует, то это плюс.

"Друзья, это плюс, а не минус", — подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Россия будет уважать США, когда он станет президентом. Он отметил также, что надеется на улучшение отношений с Россией.

"Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки, как это делала Клинтон. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", — сказал Трамп.

Хакерские атаки

Трамп в ходе пресс-конференции назвал ложной информацию о кибератаках России на США и заявил, что такую ерунду могли придумать только больные люди, передает РИА Новости.

— Эта информация просто безобразие, я её видел и читал — это ложная информация, это фальсификация, этого не происходило. Это была группа людей, которые больные люди, они придумали всю эту ерунду. Это никогда не должно было появиться в печати. Это просто стыдная вещь, безобразие. Я верю, что нас взламывали разные страны, это не обязательно Россия, — сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что когда США потеряли базу данных с 22 миллионами имён, никто "не делал из этого истории".

— Скорее всего это была кибератака со стороны Китая, — добавил Трамп.

Трамп утверждает, что хакерские атаки в отношении США устраивали и другие страны.

Избранный президент также назвал позором публикацию рядом СМИ информации, которая якобы имеет отношение к закрытым брифингам разведслужб. "Это позор", — отметил Трамп. "Такая информация не должна была быть опубликована", — добавил он, назвав распространенные сведения "фальшивкой".

Также Трамп посетовал на недостаточный уровень кибербезопасности в США.

При этом Трамп не считает, что действующий американский президент Барак Обама зашел "слишком далеко", введя санкции против РФ по обвинению причастности к кибератакам.

"Я не говорю, что Обама зашел слишком далеко", — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что помимо РФ атаки мог совершить "кто-то другой".

Терроризм

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) была создана нынешней администрацией США под руководством Барака Обамы. Об этом заявил Дональд Трамп.

"У нас ужасные отношения с Россией. А нам нужна их помощь, чтобы бороться с ИГ, которое создала действующая администрация США", — заявил Трамп на пресс-конференции.

Компромат

Дональд Трамп считает, что, если бы у России имелась информация, компрометирующая республиканцев, то Москва бы ее уже обнародовала.

"Если бы у них было что-то, они бы это опубликовали", — сказал он.

Ранее избранный вице-президент США Майкл Пенс назвал безответственным шагом публикацию рядом американских СМИ материалов о том, что у России якобы имеется компромат на Дональда Трампа.

Трамп также поблагодарил ряд СМИ, которые отказались публиковать и распространять фальшивые новости о нем. В частности, речь идет о скандальном репортаже CNN о том, что у "российской разведки" якобы есть компромат на политика.

— Я хочу поблагодарить многие СМИ, которые присутствуют здесь сегодня. В последнее время ходит фальшивая информация, которая могла быть опубликована органами разведки. Данная информация оставляет очень серьёзный след. Такая информация не должна была быть написана и опубликована. Я хочу поблагодарить СМИ, которые выступили против этих фальшивых новостей, которые были опубликованы одним телеканалом и другими СМИ, — заявил Трамп.

Избранный президент США также отметил, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с якобы собранным Россией "компроматом" на него.

"Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся", — заявил Трамп на своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента США.

Он также назвал сотрудников сайта "очень нечестными людьми".

Бизнес

Шери Диллон, юрист компании Morgan Lewis, которой передал слово Трамп, отметила, что он не будет управлять своей бизнес-империей во время президентства.

"Трамп также уйдёт со всех постов в компаниях, — отметила она.

Руководить его бизнесом будет специально созданный для этого трест.

"Дон и Эрик будут управлять компанией за меня. Они будут делать это профессионально и не будут со мной совещаться по вопросам управления", — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что покинет свои компании до 20 января. Он тогда также уточнил, что никаких новых сделок не будет заключено во время его президентского срока (сроков).

Внутренняя политика

Как ранее сообщала Правда. Ру, Трамп обещал отменить львиную долю указов Обамы. На пресс-конференции он вновь заявил, что отменит реформу здравоохранения.

"Я отменю и заменю (реформу), проведу закон по здравоохранению", — сказал Трамп.

По его словам, выработка нового плана произойдет "практически одновременно" с отменой старого закона. Новый законопроект будет внесен, как только министр здравоохранения одобрит соответствующий план, уточнил Трамп.

Также он пообещал повысить налоги для компаний, которые закрывают производство в США, лишая американцев рабочих мест.

"Будет большой пограничный налог на компании, которые сейчас просто безнаказанно убивают людей", — заявил Трамп на пресс-конференции.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.