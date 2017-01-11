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Источник Правда.Ру

Кандидат в госсекретари США рассказал, как стоит вести себя с Россией

Мир » Северная Америка » США и Канада

Выдвинутый на пост главы госдепа США Рекс Тиллерсон выступил в сенате, где обсуждают его кандидатуру. Значительная часть его выступления была посвящена России и ее отношениям с США. В частности, Тиллерсон высказался насчет санкций, Крыма, внешней политики РФ. Как отметил бывший американский сенатор Сэм Нанн на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, знание России — "это достоинство, а не недостаток".

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Фото: AP

Во время выступления Тиллерсон заявил, недавние действия России игнорируют интересы Америки. Он также отметил, что Россия ищет уважения на международной арене. Тиллерсон упомянул о России в контексте "угроз в меняющемся мире". В том же контексте он упомянул о Китае. "Наши отношения с Китаем были и дружескими, и враждебными", — сказал Тиллерсон.

Тиллерсона спросили, признает ли он право России на Крым.

"Нет, сэр. Они взяли территорию, которая им не принадлежала", — цитируют его РИА Новости.

Его также спросили, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России.

"Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", — сказал Тиллерсон.

Санкции он назвал важным инструментом внешней политики. Кстати, как ранее сообщала Правда. Ру, раньше Тиллерсон боялся антироссийских санкций, а именно того, что они навредят его бизнесу. Руководитель нефтяной корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон неоднократно посещал Белый дом, чтобы удостовериться в том, чтобы ограничительные меры, введённые в отношении России, не наносят вреда его компании. При этом цель этих визитов никогда не разглашалась. Тиллерсон выражал опасение по поводу того, что ЕС будет следовать этим мерам не так строго, как США, что в конечном счёте даст преимущество его европейским конкурентам.

А два года назад Тиллерсон и вовсе поставил под сомнение эффективность ограничительных мер. Он сказал, что сочтет санкции действенными, если они "будут как следует реализованы".

Кроме того, кандидат на пост главы госдепа отметил, что США нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу её амбиций, чтобы знать, как выстраивать свой собственный курс. По его словам, США изучат варианты относительно возможного сотрудничества с Россией.

Он отметил, что сотрудничество США и РФ должно строиться с учетом взаимных интересов, при этом Вашингтон будет продолжать исполнять свои обязательства перед союзниками и Россия должна это понимать.

"Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", — сказал Тиллерсон.

Также Тиллерсон заявил, что доверяет данным спецслужб о "российских хакерских атаках". А вот действия РФ в Сирии преступлением считать отказался.

Кандидат в госсекретари заявил, что в России "нет власти закона". 

"Да, положение по-прежнему такое же", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать его собственное давнее высказывание на эту тему.

Шахин добивалась от него признания, что в этих условиях следует усиливать санкционное давление на РФ, но Тиллерсон ответил, что вопрос потребует дополнительного изучения.

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