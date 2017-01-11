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Источник Правда.Ру

Трамп сослался на Кремль в оценке kompromat'а

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о том, что у России якобы на него имеется компромат, обратил внимание, что Москва уже назвала их полной фабрикацией и чушью.

Трамп сослался на Кремль в оценке kompromatа
Фото: АР

В своём микроблоге в Twitter Трамп написал, что по данным России, "неподтвержденный доклад, за который заплатили политические оппоненты, является полной фабрикацией и чушью".

Также избранный президент отметил, что Россия никогда не пыталась использовать рычаги воздействия на него. "Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!", — приводит слова республиканца РИА Новости.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что специальные службы США проинформировали Барака Обаму и Дональда Трампа о том, что некие российские агенты обладают компроматом на миллиардера. Материалы якобы были предоставлены бывшим сотрудником британской разведки, который работал в России в 1990-х годах, и которого американские спецслужбы считают надежным источником.

Как рассказали телеканалу источники в оборонной сфере, в приложении к докладу утверждается, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства происходил "продолжающийся обмен информацией".

В Кремле на это ответили, что Россия не собирает компрометирующие материалы на кого-либо, а работает на благо всеобщего мира и безопасности.

Казалось бы, запасы компромата противников Трампа, должны бы уже и иссякнуть, но нет. Еще во время предвыборной гонки избранный президент стал героем очередного секс-скандала.

Тогда в сексуальных домогательствах миллиардера решила обвинить актриса "фильмов для взрослых", а проще говоря, порнозвезда, Джессика Дрейк, по словам которой более 10 лет назад, во время соревнований по гольфу в городе Тахо (штат Калифорния), Дональд Трамп "без разрешения" обнял ее и поцеловал. По словам актрисы, бизнесмен также в навязчивой форме предлагал ей деньги в обмен на интимную близость. Порнозвезда гордо отвергла это предложение.

"Он флиртовал со мной и пригласил вместе пройтись по полю для игры в гольф, я согласилась. Тогда он попросил у меня номер телефона, и я дала его. Позже этим вечером он пригласил меня в свои апартаменты. Я сказала, что не хотела бы идти одна, поэтому со мной пошли еще две женщины", — сообщила актриса.

Джессика утверждает, что в своих апартаментах Трамп встретил их в пижаме. Спустя полчаса гостьи ушли. В подтверждении своих слов порнозвезда предъявила на пресс-конференции, созванной по случаю "откровенного признания", свою фотографию, на которой она снялась вместе с Дональдом Трампом.

Позже, представители штаба избранного президента заявили, что Дональд Трамп никогда не встречал актрису Джессику Дрейк, обвинившую его в сексуальных домогательствах. По их словам, эта "история полностью фальшива и совершенно нелепа".

"Это всего лишь еще одна попытка кампании (кандидата от демократов Хиллари) Клинтон дискредитировать кандидата, который сегодня занял первое место по итогам трех опросов", — прокомментировали в штабе республиканца. Там также заявили, что сторонники соперницы Трампа нанимают людей, регулярно устраивающих беспорядки во время выступлений миллиардера.

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