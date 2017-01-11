Импичмент Трампа станет для США катастрофой

Газета The Washington Post прямо и открыто призвала правительство США к государственному перевороту. Журналист издания назвал Дональда Трампа "хвастуном и обманщиком, хулиганом и демагогом", а также "неучем, бездельником и расистом". В статье говорится, что "конституционный переворот может быть не за горами".

Фото: AP

Кроме того, стало известно, что разведка США проверяет информацию наличии у ФСБ видеосъемки отдыха Дональда Трампа с проститутками в московском отеле Ritz Carlton. Кроме того, бывший сотрудник британской разведки обвинил команду Трампа в связях с российским правительством перед выборами.

Как рассказали телеканалу CNN источники в оборонной сфере, в приложении к докладу спецслужб о вмешательстве России в голосование утверждается, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства.

Правда, позже выяснилось, что компромат на Трампа — это фейк, подготовленный на имиджборд 4chan.

Какие угрозы ждут Трампа, могут ли его свергнуть до инаугурации, а также не будет ли в США раскола, Правда. Ру спросила у заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка.

— Что вообще происходит, для чего фабрикуются такие вещи?

— Первопричина всех этих действий со стороны влиятельных СМИ Америки, определенных представителей спецслужб и определенного спектра политической элиты в том, что победа Дональда Трампа на выборах президента США была полной неожиданностью.

Дональд Трамп как снег на голову свалился на политический истеблишмент США. Он выступает с очень необычными для США лозунгами, его риторика была с точки зрения оппонентов очень одиозной, причем и по отношению к внутренним вопросам, и, тем более, в отношении внешней политики. Он считает, например, что без РФ решение ни одной глобальной проблемы в мире невозможно. Поэтому сразу начались различные попытки по дискредитации — сначала его победы, а теперь и политического курса.

Все это делается в первую очередь для того, чтобы сформировать, во-первых, негативное общественное мнение в отношении Трампа. У него нет всей полноты власти, и не будет, и на него будет продолжаться оказываться давление, чтобы хоть как-то попытаться что-то изменить в нем и его политике.

Что касается процедуры импичмента, то, на мой взгляд, сделать это в настоящий момент достаточно сложно, потому что в Конгрессе преобладают республиканцы. Да, не вся Республиканская партия полностью его поддерживает, но ситуация, когда Конгресс с преобладанием республиканцев, проводит процедуру импичмента своего же кандидата, может очень сильно сказаться в целом на политической системе США, которая достаточно эффективно работает на протяжении последних 200 лет. Это может ее подорвать.

Америка в этом случае погрузится в огромный политический, а затем в экономический кризис. Посмотрим, достигнет ли это давление результата в плане изменения Трампом своей политики. В этом смысле, я считаю, что не стоит ждать сразу же после его инаугурации, например, отмены антироссийских санкций. Безусловно, этот человек договороспособный, и можно начать с ним отношения с чистого листа. Но мы прекрасно понимаем, что тот широкий антироссийский консенсус, который сложился у большей части политической элиты США, будет оказывать свое на него влияние, и это влияние будет ощутимо.

Мне кажется, что эта стратегия не увенчается успехом, потому что так или иначе Дональд Трамп будет свои предвыборные обещания исполнять.

— После инаугурации его не оставят в покое? Как Трамп будет отвечать? Не грозит ли США раскол по типу цветной революции?​

— Если продолжатся нападки уже на действующего президента США, то здесь я вижу несколько возможных сценариев. Во-первых, это увольнение людей, например, в тех же СМИ, которые пытаются его дискредитировать. Эта дискредитация абсолютно не соответствует правилам игры в политической системе, которая в Штатах сложилась. Да, могут быть разногласия между партиями, могут быть и партийные дискуссии, но открытое обвинение действующего президента в том, что он не отстаивает национальные интересы США, это немыслимое, неслыханное действие.

Второй вариант — это возможный импичмент, но эта процедура поставит всю политическую систему Штатов в очень сложное положение, и в государстве разразится политический и экономический кризис, я об этом уже сказал.

И третий вариант: эта риторика постепенно сойдет на нет, потому что сменится администрация. Этот вариант самый вероятный. И сценарий импичмента в этом смысле именно сейчас, на данный момент, видится мне нереальным.

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