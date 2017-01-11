В Кремле заявили об истерии уходящей администрации Обамы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны США продолжается истерия, чтобы принудительно оставить отношения Москвы и Вашингтона в русле деградации.

По его словам, предложенные американскими сенаторами санкции могут нанести ущерб не только российско-американским отношениям, но и глобальной экономике. Песков отметил, что негативные последствия для России также возможны, однако страна найдет необходимые механизмы, чтобы минимизировать риски.

"Безусловно, такого рода рестрикции — они нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимира Путина также обратил внимание на то, что "российская экономика и российский энергосектор доказал за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности".

"Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор этой экономики найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий, если это будет реализовано", — заявил Песков, добавив, что "хочется надеяться на то, что коллеги из Вашингтона более трезво взглянут на ситуацию"

Ранее Pravda. Ru писала, что группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, внесла на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за кибератак, политики Москвы в отношении Украины и Грузии.

По словам Кардина, санкции коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга. "Ограничения будут применяться в энергетическом секторе, а также направлены на тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов", — сказал он. То есть речь идет уже о том, чтобы не дать иностранным инвесторам поучаствовать в приватизации российских активов. В условиях низких цен на нефть и растущего дефицита бюджета — такие меры могут стать серьезной головной болью для Кремля. Достаточно вспомнить заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что бюджет России в 20173–2019 будет получать по 300 млрд каждый год от приватизации.

Отметим, сегодня президент США Барак Обама выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства.

О России, которую еще несколько лет назад Обама ставил в один ряд с такими глобальными угрозами как ИГ и эпидемия Эболы, уходящий президент упомянул вскользь. "Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", — сказал он.

Напомним, ранее Bank of America Merrill Lynch в своем декабрьском рейтинге признал российскую экономику одной из самых стабильных в мире. Как заявил стратег Bank of America Дэвид Хаунер, несмотря на "слабый рост" России, показатели бюджета и платежеспособности "остаются одними из самых сильных".

"Я оцениваю общее состояние российской экономики как развивающегося рынка. С этой точки зрения у нас все достаточно стабильно, по сравнению, например, с Китаем, где существует проблема "плохих долгов". Почему так происходит? Потому что девальвация рубля уравновесила падение экспортных доходов. Это позволило сбалансировать бюджет без существенных вливаний извне.

Для сравнения, во многих других странах, например, в Саудовской Аравии, других нефтедобывающих государствах, не говоря уже про Венесуэлу, где ситуация ужасная, стабилизировать бюджет так и не удалось, несмотря на существенные внешние вливания.

У нас стабилизация бюджета произошла именно по причине кратной девальвации рубля, которая позволила иметь очень низкий бюджетный дефицит, в районе 3-4 процентов. Это уровень бюджетного дефицита, которому могут позавидовать иные европейские страны. Три процента — это очень низкий уровень бюджетного дефицита. Можно вспомнить, что в начале 2015 года дефицит бюджета Саудовской Аравии составлял 40 процентов. Вот разница: три и 40. Чтобы финансировать такой дефицит, саудовцам пришлось выпускать облигации, чего Саудовская Аравия по мусульманским принципам не делала никогда, насколько я помню; по крайней мере, за историю XX-XXI веков я не припомню того, чтобы она суверенные облигации выпускала, тем более в таком объеме", — рассказал Pravda. Ru экономист Владимир Рожанковский.

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