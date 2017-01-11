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Источник Правда.Ру

Week: Докатились, теперь ЦРУ нельзя верить

Мир » Северная Америка » США и Канада

Журналист The Week считает, что заключение ЦРУ о том, что хакерские нападения России были направлены на содействие Трампу в выборах, показывает, что нельзя доверять ни ведомству, ни аппарату безопасности в целом.

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В статье издания указано, что грубая некомпетентность ЦРУ восходит практически к истокам создания учреждения. Например, в годы холодной войны ведомство занималось бесполезными вещами: десантированием тысяч людей в Китай и Россию, где те были убиты, шпионажем за местными диссидентами и скармливанием случайным людям ЛСД. Есть примеры и из нашего времени. К примеру, по указанию с самого верха администрации Буша ЦРУ провело незаконную программу пыток, которая не обеспечила хороших разведданных и нанесла серьёзный вред оперативной эффективности агентства.

Также можно вспомнить случаи, когда спецслужбы, в том числе ЦРУ проглядели подготовку крупных терактов. Директор ЦРУ Джордж Тенет даже заявлял, что его ведомство не в состоянии на все сто процентов предвидеть, где и когда будут совершены новые теракты.

"Во многих смыслах некомпетентность ЦРУ — это настоящий позор", — констатирует издание.

Однако после заявления о "российских хакерских атаках" уровень поддержки ведомства среди американских демократов заметно вырос. Однако, как пишет автор статьи, демократам "остается помнить, что не существует никакого способа, которым агентство могло бы "победить" Трампа и который не привел бы к гораздо более плохому результату".

Напомним, неважную работу управления отметил недавно и Барак Обама. Действующий президент США признал, что зачастую американские спецслужбы дают информацию, из которой сами не могут сделать выводы, поскольку она является неполной. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

— Когда я говорил с Трампом о наших разведывательных ведомствах, я сказал, что иногда он будет получать "сырые" данные. И, исходя из моего опыта, наши спецслужбы вполне могут заявить: "Смотрите, мы не можем с уверенностью утверждать, что это значит", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, недавно ЦРУ совместно с другими ведомствами подготовили доклад, в котором обвинили в хакерских атаках лично Владимира Путина. Авторы доклада, по их словам, провели исследование "мотивов и пределов намерений" Москвы в отношении президентских выборов в США. Кроме того, предполагается, что в докладе смогли ответить на вопрос о степени влияния России на общественное мнение американцев с помощью "киберинструментов" и кампаний в СМИ. Причем, спецслужбы в открытую признались: доклад составляли на основе телепередач и твитов.

Как сообщала Правда.Ру, американские СМИ писали о том, что после вступления в должность Дональд Трам планирует реструктуризировать Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Кроме того, после вступления в должность он намерен провести реформу спецслужб.

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ЦРУ против Трампа: битва за власть
Темы выборы в США хакерские атаки
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