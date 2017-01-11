Журналист The Week считает, что заключение ЦРУ о том, что хакерские нападения России были направлены на содействие Трампу в выборах, показывает, что нельзя доверять ни ведомству, ни аппарату безопасности в целом.
В статье издания указано, что грубая некомпетентность ЦРУ восходит практически к истокам создания учреждения. Например, в годы холодной войны ведомство занималось бесполезными вещами: десантированием тысяч людей в Китай и Россию, где те были убиты, шпионажем за местными диссидентами и скармливанием случайным людям ЛСД. Есть примеры и из нашего времени. К примеру, по указанию с самого верха администрации Буша ЦРУ провело незаконную программу пыток, которая не обеспечила хороших разведданных и нанесла серьёзный вред оперативной эффективности агентства.
Также можно вспомнить случаи, когда спецслужбы, в том числе ЦРУ проглядели подготовку крупных терактов. Директор ЦРУ Джордж Тенет даже заявлял, что его ведомство не в состоянии на все сто процентов предвидеть, где и когда будут совершены новые теракты.
"Во многих смыслах некомпетентность ЦРУ — это настоящий позор", — констатирует издание.
Однако после заявления о "российских хакерских атаках" уровень поддержки ведомства среди американских демократов заметно вырос. Однако, как пишет автор статьи, демократам "остается помнить, что не существует никакого способа, которым агентство могло бы "победить" Трампа и который не привел бы к гораздо более плохому результату".
Напомним, неважную работу управления отметил недавно и Барак Обама. Действующий президент США признал, что зачастую американские спецслужбы дают информацию, из которой сами не могут сделать выводы, поскольку она является неполной. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
— Когда я говорил с Трампом о наших разведывательных ведомствах, я сказал, что иногда он будет получать "сырые" данные. И, исходя из моего опыта, наши спецслужбы вполне могут заявить: "Смотрите, мы не можем с уверенностью утверждать, что это значит", — сказал глава Белого дома.
Кроме того, недавно ЦРУ совместно с другими ведомствами подготовили доклад, в котором обвинили в хакерских атаках лично Владимира Путина. Авторы доклада, по их словам, провели исследование "мотивов и пределов намерений" Москвы в отношении президентских выборов в США. Кроме того, предполагается, что в докладе смогли ответить на вопрос о степени влияния России на общественное мнение американцев с помощью "киберинструментов" и кампаний в СМИ. Причем, спецслужбы в открытую признались: доклад составляли на основе телепередач и твитов.
Как сообщала Правда.Ру, американские СМИ писали о том, что после вступления в должность Дональд Трам планирует реструктуризировать Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Кроме того, после вступления в должность он намерен провести реформу спецслужб.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.