Спецслужбы США - Трампу: Россия считала и вас "земляным червяком"

Глава ФБР Джеймс Коми в ходе заседания комитета Сената США по разведке заявил, что данные американских СМИ о том, что "российские хакеры" совершили ряд кибератак на серверы Республиканской партии, в том числе президентской кампании избранного главы государства Дональда Трампа, достоверны.

Как сообщает Reuters, при этом Коми отметил, что у американских правоохранительных органов нет никаких доказательств, которые подтверждают успешность проведенных атак. "Взлому подверглись старые серверы Национального комитета партии, на которых хранятся старые электронные сообщения, которые давно не использовались", — заявил директор ФБР, добавив, что эти данные не были опубликованы в общий доступ, что произошло с письмами партии демократов, которая "значительно больше пострадала от хакерских атак".

Ранее Pravda. Ru писала, что группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату Конгресса США законопроект, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении России за кибератаки, политику Москвы в отношении Украины и Грузии.

Напомним, американские спецслужбы обвинили неких "русских хакеров" в сливе на WikiLeaks переписки Хиллари Клинтон и некоторых ее коллег. При этом никаких убедительных доказательств приведено не было, а команда WikiLeaks уже неоднократно отрицала причастность русских к скандальному инциденту.

По мнению Джулиана Ассанжа, подлинная цель доклада и деятельности администрации Обамы — вовсе не "поиска хакеров, и даже не "наезд" на Россию, они хотят скомпрометировать Трампа. "У проигравшей стороны есть желание отвести от себя вопрос об ответственности", — сказал он. Главред WikiLeaks также отметил, что внимание американской общественности должна была привлечь недобросовестная политика внутри Демократической партии, а не то, кто взломал партийные серверы.

"Смысл не в кибератаках, а в том, что представлители Демократической партии Хиллари Клинтон подтасовывали, играли в грязную игру против Сандерса. Вопрос-то в том, что непорядок, коррупция и грязь царят в их политической системе, а при этом США обвиняют Россию в выборах и во всем остальном", — рассказал ранее Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

При этом, Госдепартамент США считает нормальной ситуацию, когда американские спецслужбы обвинили Россию в кибератаках во время президентских выборов и при этом не представили никаких доказательств.

"Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники, — приводят РИА Новости слова представителя Госдепа Джона Кирби. — Спецслужбы отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать".

Отметим, экс-сотрудник ЦРУ и госдепартамента Ларри Джонсон считает, что заявления о том, что РФ могла повлиять на выборы в США кибератаками, не подтверждаются фактами. "Если российские хакерские атаки действительно повлияли на выборы в США, а у (Хиллари) Клинтон больше голосов на три миллиона, тогда получается, что российские усилия провалились", — заявил Джонсон.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня