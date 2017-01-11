Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Спецслужбы США - Трампу: Россия считала и вас "земляным червяком"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Глава ФБР Джеймс Коми в ходе заседания комитета Сената США по разведке заявил, что данные американских СМИ о том, что "российские хакеры" совершили ряд кибератак на серверы Республиканской партии, в том числе президентской кампании избранного главы государства Дональда Трампа, достоверны.

Спецслужбы США - Трампу: Россия считала и вас земляным червяко

Как сообщает Reuters, при этом Коми отметил, что у американских правоохранительных органов нет никаких доказательств, которые подтверждают успешность проведенных атак. "Взлому подверглись старые серверы Национального комитета партии, на которых хранятся старые электронные сообщения, которые давно не использовались", — заявил директор ФБР, добавив, что эти данные не были опубликованы в общий доступ, что произошло с письмами партии демократов, которая "значительно больше пострадала от хакерских атак".

Ранее Pravda. Ru писала, что группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату Конгресса США законопроект, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении России за кибератаки, политику Москвы в отношении Украины и Грузии.

Напомним, американские спецслужбы обвинили неких "русских хакеров" в сливе на WikiLeaks переписки Хиллари Клинтон и некоторых ее коллег. При этом никаких убедительных доказательств приведено не было, а команда WikiLeaks уже неоднократно отрицала причастность русских к скандальному инциденту.

По мнению Джулиана Ассанжа, подлинная цель доклада и деятельности администрации Обамы — вовсе не "поиска хакеров, и даже не "наезд" на Россию, они хотят скомпрометировать Трампа. "У проигравшей стороны есть желание отвести от себя вопрос об ответственности", — сказал он. Главред WikiLeaks также отметил, что внимание американской общественности должна была привлечь недобросовестная политика внутри Демократической партии, а не то, кто взломал партийные серверы.

"Смысл не в кибератаках, а в том, что представлители Демократической партии Хиллари Клинтон подтасовывали, играли в грязную игру против Сандерса. Вопрос-то в том, что непорядок, коррупция и грязь царят в их политической системе, а при этом США обвиняют Россию в выборах и во всем остальном", — рассказал ранее Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

При этом, Госдепартамент США считает нормальной ситуацию, когда американские спецслужбы обвинили Россию в кибератаках во время президентских выборов и при этом не представили никаких доказательств.

"Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники, — приводят РИА Новости слова представителя Госдепа Джона Кирби. — Спецслужбы отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать".

Отметим, экс-сотрудник ЦРУ и госдепартамента Ларри Джонсон считает, что заявления о том, что РФ могла повлиять на выборы в США кибератаками, не подтверждаются фактами. "Если российские хакерские атаки действительно повлияли на выборы в США, а у (Хиллари) Клинтон больше голосов на три миллиона, тогда получается, что российские усилия провалились", — заявил Джонсон.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


«Во всем виноваты русские»: США хотят ввести санкции за атаки хакеров
Темы США хакеры Россия кибератаки Дональд Трамп
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Грипп летит на крыльях птиц
Практика
Как обезопасить свою квартиру от кражи
Гипотезы
Для перемещения во времени нужна энергия галактики
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Рынки
Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Экспертное мнение
У США нет доказательств "российских кибератак"
Любовь Степушова Россия и Индия выиграют от конфликта США с КНР Любовь Степушова Юрий Носовский Украинский олигархат готовится к капитуляции Юрий Носовский Фархат Измайлов Древние люди и оружие массового поражения Фархат Измайлов
Комментарии
Георгий Налибов Пять достижений и один провал 2016 года
Aleksey Ambient По зову сердца: Касьянов и Ко "предъявили счет" за унижение
Георгий Налибов Пять достижений и один провал 2016 года
Grigory Kaganitsky ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Vlad Blat С приходом Трампа РФ вновь разрешит американцам усыновлять российских детей
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_397918091 Крокодилы в 168 раз опасней акул
Сева Петров Washington Post призвала свергнуть Трампа до инаугурации
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?