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Сенаторы США: России надо ответить как на Перл-Харбор

Мир » Северная Америка » США и Канада

Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, внесла на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за кибератак.

Сенаторы США: России надо ответить как на Перл-Харбор
Фото: АР

"Нас атаковала Россия. Доклад разведки от 6 января ясно говорит о том, что атакой руководил президент Путин и что она нацеливалась на подрыв доверия нашей избирательной системе", — цитирует Кардина "Интерфакс".

"Когда нашу нацию атаковали в Перл-Харборе, когда ее атаковали 11 сентября, мы предпринимали шаги в отношении тех, кто нас атаковал, — добавил демократ. — Мы не можем вести дела как обычно. Мы должны предпринять шаги с тем, чтобы было ясно, что такого рода действия будут иметь последствия, и наш законопроект делает это".

По словам Бена Кардина, санкции коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга. "Ограничения будут применяться в энергетическом секторе, а также направлены на тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов", — сказал он. То есть речь идет уже о том, чтобы не дать иностранным инвесторам поучаствовать в приватизации российских активов. В условиях низких цен на нефть и растущего дефицита бюджета - такие меры могут стать серьезной головной болью для Кремля. Достаточно вспомнить заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что бюджет России в 2017-2019 будет получать по 300 млрд каждый год от приватизации. 

Кроме того, санкции будут введены в отношении конкретных людей, которым будет запрещен въезд в США, а также использование банковской системы страны.

Как сообщил сенатор, причиной нового законопроекта является не только предполагаемые кибератаки, но и "действия России на Украине, в Грузии, а также нарушение прав человека в Крыму".

Напомним, ранее Кардин в эфире MSNBC заявил, что проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России представят в Конгрессе США уже на этой неделе. По его словам, данные ограничения планируется ввести в связи с действиями "российских" хакеров в США и странах Европы, а также с событиями на востоке Украины и в Сирии.

Между тем, председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес заявил Washington Examiner, что разведка не предоставила доказательств влияния России на выборы президента в США. "Исходя из увиденного мною, мы не получили от разведки доказательств того, что русские пытались помочь Трампу напрямую, — сообщил Нуньес.

Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку считает, что заявлениям США о якобы вмешательстве России в президентские выборы не стоит верить, поскольку разведка не представила никаких доказательств. "Они должны доказать это. Они не могут просто обвинить и сказать американскому народу поверить им на слово", - сказал Кириаку RT.

По его мнению, спецслужбы США до сих пор не представили никаких доказательств, поскольку их просто нет. Как отметил Кириаку, то, что ФБР не получило доступ к серверам Демократической партии США, которые якобы взломали русские хакеры, демонстрирует полное недоверие между ними.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, команда уходящего президента еще полгода назад запустила дезинформацию о "российских хакеров" в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на выборах, и не добившись желаемого, сейчас ищет оправдание для собственного провала.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, если в Вашингтоне предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. "Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп"", — заявила Мария Захарова.

"Мы знаем, что на самом деле, хакерским атакам подвергаются постоянно все наши учреждения, и официальные, и коммерческие структуры. Так же, как атакам подвергаются американские сайты, учреждения и институты.

И это далеко не всегда связано с Россией. Мы живем в таком мире. Каждый человек должен быть грамотным в этом деле, и стремиться защитить свои устройства и свои данные. И все сводить тут к России, это носит характер отмщения или обиды. Я даже не знаю, как это квалифицировать. С моей точки зрения, такое поведение не очень достойно государственного деятеля", — рассказал ранее Pravda. Ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев

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