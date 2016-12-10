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Источник Правда.Ру

The National Interest: Запад должен согласиться с требованиями России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Главный урок, который был извлечен из победы республиканца Дональда Трампа, заключается в том, что не учитывать интересы притесняемых слоев американского общества — "никудышных", с точки зрения истеблишмента — значит совершать серьезную ошибку. Об этом пишет National Interest.

The National Interest: Запад должен согласиться с требованиями Р
Фото: АР

По мнению автора статьи, ведущего исследователя Консорциума университетов, Джули Ньютон, новой администрации Трампа следует об этом помнить, когда речь идет и о России, чьи требования наконец должны быть поняты и учтены Западом.

"У Трампа есть все шансы начать процесс восстановления отношений с Россией. Трамп и Путин должны сойтись на том, что игра по принципу "кто кого" ни к чему и что намного продуктивнее работать вместе, чтобы в выигрыше остались оба. Внешнее поведение России обусловлено не одной лишь внутренней природой, и, если мы действительно хотим улучшения отношений, к чувству неуверенности, которая та испытывает перед лицом Запада, следует отнестись серьезно", — считает автор статьи.

Исследователь пишет о том, что активизация ключевых дискуссионных форумов, таких как Совет Россия-НАТО, соответствующих рабочих групп Российско-американской двусторонней Президентской комиссии, а также инициативы неофициальной дипломатии с участием должностных могли бы способствовать укреплению взаимопонимания по вопросам международного права.

По мнению Джули Ньютона, Штатам необходимо разрабатывать общие меры по избежанию военного конфликта в ходе военных учений и в кризисных ситуациях, особенно в Сирии. Проводить совместную работу по предотвращению кибертерроризма и, учитывая стремление России к престижу и экономической выгоде, акцентировать технологическое партнерство с Соединенными Штатами в этой области.

Автор статьи также считает, что Вашингтон должен смягчать режим санкций (не связанных с Крымом) и подчеркивать взаимные интересы. В Сирии необходимо вернуться к задачам, которые были поставлены в свое время Керри: сделать Соединенные Штаты более надежным дипломатическим партнером в деле прекращения войны, борьбы с ИГ (запрещена в России) и работе по установлению политического режима после Асада, одновременно связывая сотрудничество с уважением, которое Россия питает к принципам гуманности.

При этом, по мнению автора, Соединенным Штатам следует, как и прежде, отстаивать украинский суверенитет и принципы, изложенные в Хельсинских соглашениях 1975 года, согласно которым границы другого государства не могут быть изменены с применением силы.

Ранее Pravda.Ru писала, что президент РФ Владимир Путин считает, что сложность диалога с Вашингтоном заключается в том, что он больше походит на попытку американской стороны навязать свои условия.

"Вы знаете, с действующей администрацией очень сложно вести диалог. Его практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу", — сказал глава государства на форуме "Россия зовет".

Владимир Путин добавил, что Россия готова к сотрудничеству с США только если Москва и Вашингтон будут уважать интересы друг друга. "Нужно вести себя по-партнерски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы", — сказал Путин.

Президент признал, что Кремль озабочен ухудшением российско-американских отношений, и отметил, что это не является выбором Москвы. "Мы к этому никогда не стремились, наоборот, хотим иметь отношения дружеские с такой огромной великой страной, с ведущей экономикой мира, как американская экономика", — заключил Владимир Путин.

Глава РФ добавил, что Россия готова работать с любым президентом, которого изберет американский народ, если новый лидер того захочет.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики сошлись в оценке состояния отношений между Москвой и Вашингтоном, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.

Отметим, в ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

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Темы США Россия Дональд Трамп Владимир Путин
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