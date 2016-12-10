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Источник Правда.Ру

Трамп объявил об истощении сил армии США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Луизиане назвал армию Штатов истощённой и пообещал её восстановить.

Трамп объявил об истощении сил армии США
Фото: АР

"Мы восстановим наши вооружённые силы, которые сильно истощены", — заявил Трамп, отметив, что защищая чужие границы, США часто "забывают" о защите собственных.

"Мы боремся за другие страны, чтобы они могли иметь границу, но мы не сражаемся за свою собственную границу", — цитируют американские СМИ слова Трампа.

Напомним, ранее действующий президент США Барак Обама, выступая в этом году с посланием конгрессу, назвал американские войска "самой мощной боевой силой в истории". В 2001 году с аналогичными заявлениями выступал Джордж Буш-младший.

Трамп же неоднократно заявлял, что "Америка в первую очередь". По мнению Александра Ионова, члена президиума ВОО "Офицеры России" и координационного совета "Антимайдан", "если Трамп начнет делать шаги, которые направлены в первую очередь на укрепление внутреннего потенциала Соединенных Штатов, то люди увидят и поддержат это. Он не будет совершать какие-то агрессивные маргинальные поступки во внешней политике, как это делал Обама".

"Обама же себя закопал, потому что внутри страны ничем не занимался. Он пытался провести медицинскую реформу, решить вопрос с мигрантами, но провалил все. Он пытался бороться с госдолгом, но долг только рос и дошел до баснословных цифр. Обама ничего не добился кроме того, что разжег серию локальных конфликтов, которые до сих пор продолжаются.

Трампу надо в первую очередь, успокоить внешне-политический вектор. Потому что это тот ручей, куда денег уходит больше, чем приходит. Соединенные Штаты, занимаясь внешними военными интервенциями, тратит огромное количество денег. Часть из них возвращается, но уже не в государственную казну, а лоббистам, которые те или иные проекты реализуют. Соответственно это — линия убыточная", — сказала ранее Pravda.Ru эксперт.

Отметим, ни одно государство в мире за всю историю существования человечества не создавало столько угроз, как США. Об этом писал Стивен Лендман в своей статье под названием "В вашингтонском дурдоме правят сумасшедшие", опубликованной в канадском издании Global Research.

Бесконечные войны, спровоцированные США, ведутся по всему миру, подчас — против вымышленных противников, а новые войны начинаются с опасным постоянством.

Ранее Pravda.Ru писала, что на сайте Администрации президента США появилась петиция с требованием о прекращении "бессмысленных трат налогов" правительством страны. Граждане США призывали власти прекратить вмешиваться в дела других стран и сосредоточиться на внутренних проблемах.

"За 2017 финансовый год Совет управляющих по делам вещания попросил у конгресса на пропаганду более 777 миллионов долларов, а военный бюджет был увеличен перед лицом несуществующей российской угрозы. По словам Виктории Нуланд, правительство ежегодно тратит $100 млн на поддержку российской оппозиции и средств массовой информации. Это позор!" — говорится в тексте петиции.

Там также отмечается, что 46 миллионов американцев ежегодно пользуются продовольственными карточками, а число бездомных детей за последние 6 лет увеличилось на 60%. "Вместо того чтобы наши налоги на решение проблем внутри страны, Америка тратит их на вмешательства в дела иностранных государств", — резюмируют авторы текста.


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Темы США армия Дональд Трамп
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