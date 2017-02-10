Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Похороны героя: прощание с Гиви
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Убийство Трампом СНВ-3 запустит мощнейшую гонку вооружений

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 28 января раскритиковал договор СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он был заключен в 2010 году.

359342.jpeg
Фото: mil.ru

Трамп якобы назвал документ "плохим для Вашингтона". Как сообщает Reuters со ссылкой на двух должностных лиц и одного бывшего сотрудника американской администрации, знакомых с содержанием разговора двух лидеров, Владимир Путин заговорил о возможности продления договора. После консультации со своими помощниками Трамп сказал Путину, что этот документ был одной​ из неудачных сделок администрации Барака Обамы.

Что будет означать для РФ и для США отказ от СНВ, Правде.Ру рассказал доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков:

- Я думаю, что господин Трамп, как я и предполагал, занимается вопросом подготовки условий для принципиально массированного перевооружения США, вот о чем идет речь. В том числе, и ядерного.

У США есть 6 тысяч боевого возвратного ядерного потенциала, они имеют возможность продолжать наращивание своих возможностей, и, я думаю, они этим делом будут заниматься очень активно. Иллюзии по поводу того, что Трамп нам какой-то друг, — совершенно не состоятельные, вредные иллюзии.

Если Россия и США разорвут этот договор, то они достаточно быстро смогут воссоздать подавляющее превосходство в ядерных силах. Нам придется тяжело. Нам придется решать задачу модернизации нашего ядерного потенциала и численного наращивания нашего ядерного потенциала, я думаю, что это будет для нас очень проблематично. Попросту начнется гонка вооружений.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Ядерное оружие США охраняли наркоманы
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Мелонпан - японские булочки
Рецепты
Мелонпан - японские булочки
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Красота
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Комментарии
Актуальная аналитика
Недвижимость
Жилье в собственность — привилегия или обуза?
Украина
Донбасс: встанут новые бойцы?
Советское наследие
Размышления о 1917-м: век спустя
Читательский топ
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Мир
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.

FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Политика
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Здоровье
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Лейла Мамедова Жилье в собственность — привилегия или обуза? Лейла Мамедова Саид Гафуров Размышления о 1917-м: век спустя Саид Гафуров Олег Артюков Миша-Два-Процента выходит из сумрака Олег Артюков
Комментарии
vkontakte_259327238 "Хватит убивать!": Рен-ТВ проведет спецмарафон в помощь детям Донбасса
Гр. федусь Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Spassky Kochan Миша-Два-Процента выходит из сумрака
Spassky Kochan Миша-Два-Процента выходит из сумрака
Spassky Kochan Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Spassky Kochan Переводчик: Пушкин в США — "поэт для черных"
Google_101925583856533321123 В Киеве православный храм в Бабьем Яру забросали "коктейлями Молотова"
Игорь Егоров Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Юрий Котов Неспортивное поведение: почему Фуркад наехал на Логинова?
Евгений Юшка-Никитин ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?