Убийство Трампом СНВ-3 запустит мощнейшую гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 28 января раскритиковал договор СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он был заключен в 2010 году.

Фото: mil.ru

Трамп якобы назвал документ "плохим для Вашингтона". Как сообщает Reuters со ссылкой на двух должностных лиц и одного бывшего сотрудника американской администрации, знакомых с содержанием разговора двух лидеров, Владимир Путин заговорил о возможности продления договора. После консультации со своими помощниками Трамп сказал Путину, что этот документ был одной​ из неудачных сделок администрации Барака Обамы.

Что будет означать для РФ и для США отказ от СНВ, Правде.Ру рассказал доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков:

- Я думаю, что господин Трамп, как я и предполагал, занимается вопросом подготовки условий для принципиально массированного перевооружения США, вот о чем идет речь. В том числе, и ядерного.

У США есть 6 тысяч боевого возвратного ядерного потенциала, они имеют возможность продолжать наращивание своих возможностей, и, я думаю, они этим делом будут заниматься очень активно. Иллюзии по поводу того, что Трамп нам какой-то друг, — совершенно не состоятельные, вредные иллюзии.

Если Россия и США разорвут этот договор, то они достаточно быстро смогут воссоздать подавляющее превосходство в ядерных силах. Нам придется тяжело. Нам придется решать задачу модернизации нашего ядерного потенциала и численного наращивания нашего ядерного потенциала, я думаю, что это будет для нас очень проблематично. Попросту начнется гонка вооружений.

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