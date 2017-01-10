ЦРУ снова оскорбило Трампа сомнением в его адекватности

Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что избранный президент Дональд Трамп ставит под угрозу безопасность США из-за того, что не до конца осознаёт важную роль спецслужб страны.

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"Новой администрации и президенту нужно осознать, что это сложный и опасный мир, а также то, что разведывательное сообщество и профессиональные разведчики способны помочь уберечь нашу страну и защитить наши национальные интересы в области безопасности. И любая администрация или любой президент, которые этого не признают, ставят национальную безопасность своей страны под значительную угрозу", — приводит слова директора ЦРУ Лайф.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трам планирует реструктуризировать Центральное разведывательное управление (ЦРУ). По данным издания The Wall Street Journal, новый глава государства собирается сократить численность центральных аппаратов ЦРУ и Офиса директора национальной разведки. Вместе с тем, будет увеличено количество агентов по всему миру. Цель нововведений — глобальная реструктуризция ведомств и улучшение их взаимодействия.

Взять хотя бы "раскрытие преступления" о взломе серверов на выборах в США, в котором обвинили Россию. Никаких доказательств спецслужбы привести не смогли, кроме того, как стало известно, они сделали выводы о причастности к кибератакам "российских хакеров" без доступа к серверам Демократической партии. Все расследование проводилось частной компанией Crowdstrike.

"Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе. Ему следует перестать поступать таким образом. Ведь невозможно устанавливать исполнителей хакерских атак на основании доступных для всех программ и IP-адресов. Более того, в этом нет никакой необходимости: организациям и отдельным пользователям нужно предотвращать подобные атаки, а не искать виноватых, когда все уже свершилось и ущерб нанесен. Самой информативной частью доклада ФБР и Министерства внутренней безопасности по иронии стала та часть, в которой речь идет о мерах по снижению риска", — говорится в материале Bloomberg.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает обязательными ежедневные брифинги разведки. "Я не хочу, чтобы мне каждый день говорили одно и то же, используя одни и те же слова", — заявил он в интервью телеканалу Fox News. "Если что-то изменится… я буду готов к брифингу уже через минуту", — добавил Трамп.

Отметим, после победы Трампа на выборах спецслужбы США охватил страх и растерянность, поскольку именно его придется знакомить с высшими секретами государства.

"Я буду работать затаив дыхание, почти охваченный страхом", — рассказал представитель спецслужб The Washington Post, — "Мы не знаем, что будет происходить в ближайшие четыре года и даже в ближайшие месяцы".

Генерал ВВС США в отставке и бывший директор ЦРУ Майкл Хайден, проводивший брифинги в 2008 году для избранного президента Барака Обамы, говоря о Трампе, отметил, что в годы его профессиональной деятельности не было другого избранного президента, который бы так пренебрежительно относился к деятельности разведывательных служб во время кампании или ставил бы под сомнение качество и честность разведданных.

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