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Источник Правда.Ру

Потому что секрет! США объяснили отсутствие доказательств вины России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Госдепартамент США считает нормальной ситуацию, когда американские спецслужбы обвинили Россию в кибератаках во время президентских выборов и при этом не представили никаких доказательств.

Потому что секрет! США объяснили отсутствие доказательств вины Р
Фото: Fotodom.ru/DP

"Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники, — приводят РИА Новости слова представителя Госдепа Джона Кирби. — Спецслужбы отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать".

Кирби напомнил, что на прошлой неделе разведка поделилась своими выводами публично, а также провела брифинги с действующим президентом Бараком Обамой и избранным главой государства Дональдом Трампом. По мнению дипломата, это "должно пользоваться доверием у людей".

Рассекреченная часть доклада была опубликована 7 января. В ней говорится, что хакерские атаки были организованы российскими властями на высшем уровне вплоть до президента Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Экс-сотрудник ЦРУ и госдепартамента Ларри Джонсон также считает, что заявления о том, что РФ могла повлиять на выборы в США кибератаками, не подтверждаются фактами.

"Если российские хакерские атаки действительно повлияли на выборы в США, а у (Хиллари) Клинтон больше голосов на три миллиона, тогда получается, что российские усилия провалились", — цитирует РИА Новости Джонсона.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции в "Перископе" главный редактор WikiLeaks заявил, что американская разведка не может доказать вмешательство РФ в ход президентских выборов. Джулиан Ассанж считает, что улик в пользу этого нет.

По его мнению, подлинная цель доклада и деятельности администрации Обамы — вовсе не "поиска хакеров, и даже не "наезд" на Россию, они хотят скомпрометировать Трампа. "У проигравшей стороны есть желание отвести от себя вопрос об ответственности", — сказал он. Главред WikiLeaks также отметил, что внимание американской общественности должна была привлечь недобросовестная политика внутри Демократической партии, а не то, кто взломал партийные серверы.

Как передает издание BuzzFeed, расследование проводилось частной компанией Crowdstrike. По данным источников, в том числе на представителя пресс-службы Демпартии Эрика Уокера, спецслужбы не занимались изучением взломанных серверов.

Таким образом, с момента заявления ФБР о причастности к кибер-деятельности русских взломщиков не было ни разу запрошено разрешение для доступа к серверам. Это не стало препятствием для обвинения "хакеров, поддерживаемых Россией" во взломе сервера штаба и публикации компрометирующих Хиллари Клинтон файлов. Собственно, все заявления были сделаны на основании сведений, добытых и установленных Crowdstrike, которой по какой-то причине государственные службы США полностью доверяют. Характерно, что руководители ФБР от комментариев на данную тему отказались, но в самой Демпартии подтвердили этот факт.

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