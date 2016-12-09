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Источник Правда.Ру

США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски — эксперт

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Барак Обама в четверг снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. Одновременно президент отменяет действующие запреты на поставку "военного снаряжения" и финансирования в Сирию, которая находится под санкциями США как страна, поддерживающая терроризм.

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Фото: AP

Официальной причиной называют подготовку предстоящего штурма сирийского города Ракка, удерживаемого боевиками "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ).

Пентагону и Государственному департаменту еще предстоит получить одобрение американского Конгресса для оказания военной помощи "умеренным" силам в Сирии. При этом силы, которые в США именуют "умеренными", на самом деле — профессионально подготовленные боевики. Именно они, как заявили в Минобороны, обстреляли российский госпиталь в Алеппо. Во время обстрела погибли две медсестры.

Стоит отметить, что США и их партнеры по коалиции ведут свои "военные операции" в Сирии без согласия правительства этой страны. Более того, они поддерживают оппозиционные формирования, сражающиеся против правительственных войск Сирии.

Какой теперь будет перевес, если у "оппозиции" против наших и сирийских Су и Миг будут ПЗРК, а против условных Т-90 — "Джавелины"? Эти и другие вопросы Правда. Ру задала доктору военных наук, члену-корреспонденту Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константину Сивкову.

— Что значит снятие запрета на поставки оружия?

— Это означает только одно, что США, попросту говоря, уже открыто пришли к поддержке террористов, сбросив все маски. Это уже что-то запредельное. Я, конечно, все понимаю, но есть какие-то пределы. Какие-то пределы должны быть. Это, по сути дела, я расцениваю как панику, поскольку совершенно понятно, что в таком качестве США, надо признать, что они фактически поддерживают террористов. Не более, и не менее.

— Как оцениваете перевес сил?

— Я могу сказать, что пока РФ присутствует там со своими войсками на стороне наших, но надо понимать, что в любом случае будут жертвы, от этого не уйти.

— У нас есть чем ответить?

- Ответить всегда есть чем, вопрос в том, что будут потери, надо это осознавать совершенно четко. Это очень неприятно.

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Темы США Сирия терроризм Константин Сивков
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