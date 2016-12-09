США разрешили поставку террористам танков и ракет

В администрации США объяснили, почему президент Барак Обама отменил ограничения на поставки оружия в Сирию. Это связано с подготовкой предстоящего штурма сирийского города Ракка, удерживаемого боевиками "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ).

Фото: AP

Источник в Белом доме рассказал РИА Новости, что снятие ограничений разрешает поставки оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США в Сирии, которые готовят кампанию по освобождению Ракки. Этот город считается неофициальной "столицей" боевиков ИГ в Сирии.

Президент США Барак Обама в четверг снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии.

Одновременно президент отменяет действующие запреты на поставку "военного снаряжения" и финансирования в Сирию, которая находится под санкциями США как страна, поддерживающая терроризм.

Пентагону и Государственному департаменту еще предстоит получить одобрение американского Конгресса для оказания военной помощи "умеренным" силам в Сирии. При этом силы, которые в США именуют "умеренными", на самом деле — профессионально подготовленные боевики. Именно они, как заявили в Минобороны, обстреляли российский госпиталь в Алеппо. Во время обстрела погибли две медсестры.

Как ранее признал Дэвид Кэмерон, "умеренных сирийских повстанцев пока "недостаточно" для победы над ИГИЛ", но главное — что некоторые повстанцы принадлежат к "довольно жестким исламистским группировкам". Одним словом — головорезам, но "своим головорезам". При этом премьер-министр продолжал настаивать на том, что стратегия правительства "бомбить сирийцев в поддержку этих 70000 боевиков" была правильной.

Стоит отметить, что США и их партнеры по коалиции ведут свои "военные операции" в Сирии без согласия правительства этой страны. С разрешения властей Сирии там находится только Россия. Более того, штаты и их союзники поддерживают оппозиционные формирования, сражающиеся против правительственных войск Сирии.

Как ранее писала Правда. Ру, президент США заявил, что ошибки, допущенные штатами при проведении военной операции в Ираке в 2003 году, стали одной из причин появления террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), пишет REGNUM.

В том, что в создании ИГИЛ виновато США, Барак Обама говорил и ранее — весной прошлого года, общаясь с журналистами телеканала Vice News. Он рассказал о своем видении на роль США в образовании террористической группировки "Исламское государство". Обама прямо заявил об участии Штатов в ее зарождении.

"ИГИЛ является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну",- отметил он. Правда, добавил, что такого результата "не ожидал".

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