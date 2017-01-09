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Источник Правда.Ру

Каждый четвертый американец разочарован Обамой

Мир » Северная Америка » США и Канада

Почти четверть граждан США считают, что президент Барак Обама не выполнил обещания, которые давал в ходе предвыборной кампании, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.

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Согласно данным опроса, только треть респондентов заявили, что Обама выполнил свои предвыборные обещания, пятая часть считает, что он не справился с этой задачей. При этом 44% участников опроса полагают, что президент США в ходе пребывания в должности пытался, но не смог выполнить свои обещания, передает РИА Новости.

Полномочия Обамы истекают 20 января. В этот день пройдет инаугурация Трампа. Кстати, пока действующий президент Штатов решил обратиться к американцам с прощальной речью по примеру президента Вашингтона. Правда.Ру сообщала об этом. Барак Обама намерен выступить с прощальным обращением к нации 10 января.

По словам Обамы, он последовал примеру Джорджа Вашингтона, который написал прощальное обращение к американскому народу более 220 лет назад.

"Я только начинаю писать свои замечания. Но я думаю о них, как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также изложить некоторые соображения о том, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — цитирует заявление Обамы

А ранее Обама похвалился своими достижениями. Он заявил, что при нынешней администрации был сформирован новый фундамент. Также глава Штатов отметил, что при нем в США сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

"В тот момент, когда я готовлюсь передать ядерную кнопку, и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", — говорится в письме, с которым к американскому народу обратился действующий президент.

Между тем Трамп уже объявил, что политику Обамы продолжать не будет. Стало известно, что в первые дни президентства он может отменить 70% последних указов Барака Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший спикер конгресса, соратник Трампа Ньют Гингрич, охарактеризовав последние указы действующего лидера как "отчаянное безумие".

По словам экспертов, это четыре блока указов. Первый связан с миграционной реформой, второй — с внедрением или введением закона о доступном медицинском страховании, которое известно как Obamacare. Второй — с санкциями. Третий, очень важный комплекс, связан с охраной окружающей среды, он затрагивает интересы бизнеса, накладывая на него определенного рода ограничения по хозяйствованию. Четвертый блок — отмена ограничений в энергетической сфере, на бурение нефти, нефтегазовых разработок в природном шельфе и так далее.

В Совфеде, к слову, заявили о сокрушительном фиаско Обамы и американизма.

"Обама — не просто проигравший выборы президент, он — символ завершающейся эпохи постхолодной войны", — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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Темы Барак Обама выборы в США
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