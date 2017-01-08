Доклад о "российских кибератаках" не оправдал надежд

Отчёт разведки США, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы Штатов, не оправдал надежд экспертов. Многие считают, что в нём не оказалось никаких доказательств прямой причастности России к кибератакам.

Фото: Fotodom.ru/DP

Как отмечается в материале MSNBC, в отчёте также осуждается деятельность WikiLeaks, и команде Дональда Трампа еще придется ответить за связи с этой организацией.

"В ходе своей кампании Трамп воспользовался данными, размещёнными на WikiLeaks. Он неоднократно критиковал Хиллари Клинтон и цитировал эту информацию. Один из его неофициальных советников Роджер Стоун говорил, что общался с WikiLeaks по тайным каналам. Поэтому в ближайшее время к людям из команды Трампа появится много вопросов о том, насколько тесно они сотрудничали с WikiLeaks, ведь американская разведка теперь считает этот сайт участником тайной российской операции против американской демократии", — сообщил корреспондент NBC News по разведке и национальной безопасности Кен Дилэниэн Ино ТВ.

Отметим, на следующий день после секретного совещания на высшем уровне по поводу российских кибератак избранный президент Дональд Трамп пообещал "хорошие отношения с Кремлем", несмотря на мнение разведки, что Москва пыталась скомпрометировать американскую демократию.

"Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только "глупые" люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру помимо этого. При моем президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас", — написал Трамп в своём Twitter.

Он также отметил, что обе страны, "возможно, будут сотрудничать, чтобы решить множество проблем всего мира". "Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.

Напомним, в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что спецслужбы США бросили все свои силы на операции по наблюдению за Россией, причём масштабы превосходят показатели времён холодной войны. Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц, в операциях будут принимать участие подпольные сотрудники ЦРУ.

При этом будут использоваться возможности Агентства национальной безопасности (АНБ) в области кибершпионажа, спутниковых систем и других средств.

Отмечается, что ранее эти ресурсы были направлены на борьбу с терроризмом и работу в зонах военных конфликтов, в которых были задействованы США.

"Взлом национального комитета Демократической партии вызвал опасения, что Россия стремится подорвать демократические институты или даже повлиять на исход президентской гонки в США", - пишет издание.

Фактически, на шпионаж Россия выделяет минимальные средства, однако на шпионаж против США выделяется значительная его часть, а количество российских разведчиков в Соединённых Штатов превышает число американских оперативных сотрудников, работающих в России.

По данным Эдварда Сноудена, бюджет на разведку против России был сравним с расходами, выделяемыми на шпионаж против Китая и КНДР.

В своем материале The Washington Post сообщает, что расходы ЦРУ и других агентств на шпионаж, связанный с Россией, за последние два года выросли до 10% от общего бюджета, выделяемого спецслужбам.

Отметим, что во времена холодной войны американская разведка выделяла до 40% своих ресурсов для работы на российском направлении.

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