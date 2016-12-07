﻿Трамп польщен званием "Человек года" от Time

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Сам миллиардер назвал появление его фотографии на обложке "большой честью". В то же время Трамп не согласился с тем, что журнал сопроводил его фотографию надписью "Дональд Трамп. Президент разделенных штатов Америки", намекая тем самым на то, что избирательная кампания привела к расколу в обществе, пишет РИА Новости.

Фото: AP

"Думаю, что использовать термин "разделенные" — это слишком едко, — пояснил он. — Я не делал ничего для того, чтобы вносить разлад".

"Законодатели мод и интеллектуалы списывали его со счетов как пошляка и карнавального зазывалу.Но эти критики никогда не понимали, что их презрение сделало его сильным. Годами он заряжался неуважением и пользовался им, чтобы попасть в заголовки таблоидов, войти в контакт с простыми людьми. Теперь он перевернул руководство обеих основных политических партий и эффективно сдвинул политический курс. Скоро он будет командовать самой смертоносной военной силой в истории и наряду с этим давить на экономические рычаги, которые могут изменить жизнь миллиардов", — сообщается на официальном сайте издания Time.

Кстати, на первом и втором местах в голосовании ранее расположились основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и избранный президент США Дональд Трамп. За них на данный момент проголосовало 14% и 12% соответственно. Российский президент Владимир Путин поднялся на третье место, оставив позади британского премьер-министра Терезу Мей, которую пока поддержали лишь 5% читателей журнала, а также лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон — у обоих фиксируется по 2% читательской поддержки. Между тем, Трамп продолжает попадать в прессу благодаря своим высказываниям в соцсетях. Последним стал случай с приказом Трампа отменить заказ на "борт №1".

"Boeing строит новый 747 Air Force One для будущих президентов, но стоимость вышла из-под контроля, более $4 млрд. Отменить заказ!" — написал Трамп в своём Twitter.

После этого украинский авиастроительный завод "Антонов" предложил избранному президенту США Дональду Трампу заказать у него "борт номер один". На таком самолете уже летает Петр Порошенко.

Однако в Белом доме не поняли, откуда взялась такая цифра. По их словам, сумма преувеличена и составляет всего 170 миллионов.

А до этого появилась информация, что манеры Трампа в общении с иностранными лидерами и представителями других государств ужаснули дипломатов. Например, в разговоре с пакистанским премьер-министром Навазом Шарифом миллиардер выразил надежду на посещение Пакистана — страны, визита в которую президент Обама избегал на протяжении почти восьми лет пребывания в должности, говорится в статье. А в конце диалога Трамп назвал пакистанского премьера "потрясающим парнем".

А к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Трамп и вовсе обратился с бесцеремонным приглашением: "Дайте мне знать, если окажетесь в США".

После этого Белый дом выступил с предложением оказать Трампу "профессиональную помощь".

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