Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

﻿Трамп польщен званием "Человек года" от Time

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Сам миллиардер назвал появление его фотографии на обложке "большой честью". В то же время Трамп не согласился с тем, что журнал сопроводил его фотографию надписью "Дональд Трамп. Президент разделенных штатов Америки", намекая тем самым на то, что избирательная кампания привела к расколу в обществе, пишет РИА Новости. 

356440.jpeg
Фото: AP

"Думаю, что использовать термин "разделенные" — это слишком едко, — пояснил он. — Я не делал ничего для того, чтобы вносить разлад".

"Законодатели мод и интеллектуалы списывали его со счетов как пошляка и карнавального зазывалу.Но эти критики никогда не понимали, что их презрение сделало его сильным. Годами он заряжался неуважением и пользовался им, чтобы попасть в заголовки таблоидов, войти в контакт с простыми людьми. Теперь он перевернул руководство обеих основных политических партий и эффективно сдвинул политический курс. Скоро он будет командовать самой смертоносной военной силой в истории и наряду с этим давить на экономические рычаги, которые могут изменить жизнь миллиардов", — сообщается на официальном сайте издания Time.

Кстати, на первом и втором местах в голосовании ранее расположились основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и избранный президент США Дональд Трамп. За них на данный момент проголосовало 14% и 12% соответственно. Российский президент Владимир Путин поднялся на третье место, оставив позади британского премьер-министра Терезу Мей, которую пока поддержали лишь 5% читателей журнала, а также лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон — у обоих фиксируется по 2% читательской поддержки. Между тем, Трамп продолжает попадать в прессу благодаря своим высказываниям в соцсетях. Последним стал случай с приказом Трампа отменить заказ на "борт №1".

"Boeing строит новый 747 Air Force One для будущих президентов, но стоимость вышла из-под контроля, более $4 млрд. Отменить заказ!" — написал Трамп в своём Twitter.

После этого украинский авиастроительный завод "Антонов" предложил избранному президенту США Дональду Трампу заказать у него "борт номер один". На таком самолете уже летает Петр Порошенко.

Однако в Белом доме не поняли, откуда взялась такая цифра. По их словам, сумма преувеличена и составляет всего 170 миллионов.

А до этого появилась информация, что манеры Трампа в общении с иностранными лидерами и представителями других государств ужаснули дипломатов. Например, в разговоре с пакистанским премьер-министром Навазом Шарифом миллиардер выразил надежду на посещение Пакистана — страны, визита в которую президент Обама избегал на протяжении почти восьми лет пребывания в должности, говорится в статье. А в конце диалога Трамп назвал пакистанского премьера "потрясающим парнем".

А к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Трамп и вовсе обратился с бесцеремонным приглашением: "Дайте мне знать, если окажетесь в США".

После этого Белый дом выступил с предложением оказать Трампу "профессиональную помощь".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Трамп приводит в шок Белый дом
Темы Time США Дональд Трамп
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
В Германии сформировался культ личности Меркель
КПРФ
Лихие девяностые: Вспомнить все. И всех
Как отстоять права
Европарламент наградил российских журналистов
Читательский топ
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории

Наше здоровье и долголетие зависит от... кишечных микробов.

Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Происшествия
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Происшествия
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков

Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.

Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Культура
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Мир
Профессор из Австрии: ЕС потерял из-за санкций сотни миллиардов евро
Россия
Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Любовь Степушова (Люлько) В Германии сформировался культ личности Меркель Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Киев отказался модернизировать пустоту Юрий Носовский
Комментарии
Dmitriy Kuznezov Путин потребовал обогнать весь мир по росту экономики
вячеслав судаков Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Wladislav Kostoglodov Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Любовь Антипова (Кретинина) Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Ezra Zilberstein Меркель спасает то, что в Германии нет своего Трампа
strateg s "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
strateg s За "лохматое чмо" Баста выплатит Децлу 50 тысяч рублей
strateg s Православная культура не нужна только бесам
григорий николаев Украина и Литва ответят за хамство первыми
Юрий Котов В "Останкино" ответили на обвинения в отуплении населения
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?