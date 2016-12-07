Пентагон готовит стратегию радиоэлектронной войны с Россией

Журнал The National Interest сообщает о том, что Пентагон готовит к публикации стратегию радиоэлектронной войны. Данный документ разработан для подрядчиков ведомства и военных чиновников, содержит в себе рекомендации по объему инвестирования в средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и определяет принципы оснащения соответствующих подразделений.

По мнению спикера оборонного ведомства майора Роджера Кэбинесса, для Пентагона важно оснастить войска продвинутыми наступательными средствами РЭБ и усилить защищенность частей так называемой цепи уничтожения (kill-chain).

Kill-chain можно понимать как ударную тактику, направленную на упреждение удара противника и на организацию собственного наступления. В стратегии Пентагона под защищенностью "цепи уничтожения" понимается, например, защита американского беспилотника от взлома или "заглушки" вражескими средствами электронной борьбы.

Как отмечает обозреватель издания и аналитик портала Scout Warrior Крис Осборн, ведомство исходит из того, что разработка и внедрение электронных средств взлома и перехвата обходится дешевле, чем, например, запуск ракеты-перехватчика. По словам Роджера Кэбинесса, эта тактика вынудит противников раскошелиться на новое оружие и позволит США сократить военные расходы.

В документе говорится, что основным инструментом радиоэлектронной борьбы, в частности для американского флота, являются системы радиоэлектронного подавления нового поколения (Next Generation Jammer, NGJ). В конфигурации для ВМС США планируется оснастить самолет РЭБ EA-18G Growler двумя передатчиками, "глушащими" частоты противника. От имеющихся систем NGJ отличается способностью работать на нескольких частотах сразу.

Военные США предполагают, что системы нового поколения позволят американским самолетам "ускользать" от российских систем противоракетной обороны или как минимум "глушить" средства ПРО, способные обнаруживать объекты противника на частотах в разных диапазонах. В то же время американские эксперты оценивают системы С-300 и С-400 как одни из лучших в мире, подчеркивает издание.

Напомним, ранее заместитель министра обороны США Боб Уорк заявили, что отношения России и Запада сместились от партнерства к конфронтации.

Уорк на конференции в Нью-Йорке пояснил, что "русские перешли от соперничества, которое они считают нормальным положением дел, к конфронтации"". При этом отношения России с другими странами мира он оценил как разнообразные — от "союза для партнерства" до "конфронтации в конфликте". Состояние между сторонами времен Холодной войны он назвал прямым конфликтом.

Он также расценил как конфронтацию комментарии, которые сделала Москва в связи с развертыванием американской системы ПРО в Румынии и начале строительства в Польше. "Угрозы, которые были сделаны в адрес наших румынских и польских союзников, просто невероятны. Это признак конфронтации", — сказал представитель Пентагона.

В Кремле и российском МИД заявили, что действия США и союзников по НАТО представляют угрозу не только для национальной безопасности, но и могут подорвать стратегическую стабильность в регионе.

Чиновник также заявил, что Москва ведет себя безрассудно, допуская "небезопасные и непрофессиональные маневры" со стороны своей авиации. "Даже когда мы боремся с ИГ и другими террористическими группировками, мы также должны активно реагировать на вызовы на востоке — на Россию", — сказал Уорк в ходе норвежско-американской оборонной конференции.

Более того, Уорк заявил, что Россия сама спровоцировала размещение дивизий США в Европе, так как, якобы до 2012 года американцы сокращали свои силы в ЕС, чтобы стать партнёром РФ.

"…Из-за их (российских) действий мы считаем очень важным оказание поддержки нашим союзникам на севере, на востоке, в центре и на юге" — считает он.

Обосновывая таким образом продвижение США к западным границам России, заместитель министра объявил, что до конца следующего года Штаты разместят полностью оснащенную дивизию в Европе.

"Мы должны начать разминать наши стратегические мускулы, что мы не делали со времен (окончания) холодной войны" — говорил Уорк.

Ранее сообщалось, что американцы планируют самое большое усиление своего присутствия в Восточной Европе со времен предыдущей холодной войны. Пентагон объявил о планах разместить там танковую бригаду с февраля 2017 года. Почему же не немедленно? Ведь "агрессия России нарастает".

The National Interest в информационной поддержке Пентагона разразился статьей об опасности Третьей мировой войны, объясняя своим гражданам, зачем американских солдат отправляют умирать в далекую Европу.

"Наиболее вероятной горячей точкой для такой конфронтации с Россией является Прибалтика", — пишут авторы. Они утверждают, что усиление присутствия войск НАТО в прибалтийских странах — это демонстрация европейской решимости, что Североатлантический альянс "твердо придерживается своих обязательств по защите стран-членов альянса".

Позвольте, но разве речь идет о НАТО? Танковая бригада размещается в Восточной Европе не под эгидой НАТО, а в рамках программы Белого дома European Reassurance Initiative, на которую выделено 3,4 млрд долларов. Нужно, правда, одобрение конгресса США, его и ждут.

Второй вопрос: кто агрессор? Это разве Россия обустроила военные базы близ границ США для защиты Кубы, Мексики, Венесуэлы и других? Или она не должна защищаться от "миролюбивого" НАТО, укрепляя свои границы? Или это в ее военной доктрине написано о превентивном ядерном ударе? При поиске агрессора лучше посмотреть на опыт Вашингтона. Столько конфликтов, сколько США, не развязала ни одна страна в мире. И всегда американцы сливали союзников, как только что-то начинало идти не по плану.

"В настоящую войну они (американцы) не хотят втягиваться, они даже с Северной Кореей боятся связываться, — сказал Pravda. Ru Эдуард Лимонов, писатель и политический деятель. - У них появился Дональд Трамп, который говорит: хватит, мы везде за бесплатно всех защищаем, надоело. У американцев много своих проблем: огромный государственный долг, масса безработных, и ситуация ухудшается. А они тратят огромные деньги на защиту абсолютно ничтожных государственных образований".

"У наших политологов была эйфория. Они считали, что приход Трампа принесет дружбу России с США. Этого не будет. Будет просто более серьезный разговор. Трамп заявлял, что он очень уважительно относится к нашему президенту, но это ни в коей мере не означает, что он будет идти на уступки.

И назначения Трампа говорят о том, что это люди, которые в разной степени плохо или хорошо относятся к России, но они достаточно хорошо осведомлены о России. То есть там нет шапкозакидательских отношений, но, с другой стороны, и нет желания идти на компромиссы ради компромиссов.

Мы находимся чуть ли не на самой низшей точке отношений. Если посмотреть программы, которые приняты Пентагоном и в рамках НАТО, то они ориентированы на сдерживание России, то есть фактически против нашей страны. Планы эти долгосрочные, и, соответственно, никто менять их не будет, а вся корректировка будет зависеть от диалога в верхах", — рассказал ранее Pravda.Ru заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.