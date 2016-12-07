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Источник Правда.Ру

Обама: Мы создали ИГИЛ — но США терроризм не угрожает

Мир » Северная Америка » США и Канада

На противостояние терроризму в ближневосточном регионе могут уйти жизни не одного поколения: эта угроза — на годы. При этом угрозы существования США со стороны терроризма нет. С таким заявлением выступил президент США Барак Обама перед военнослужащими на авиабазе Макдил (штат Флорида, США).

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Фото: AP

"Сказать о том, что мы добиваемся прогресса, — это не то же самое, что сказать, что работа сделана. Мы знаем, что смертельная угроза сохраняется, знаем, что в той или иной форме насильственный экстремизм останется с нами на годы", — сказал Обама.

Он добавил: "Сегодняшние террористы могут убивать невинных людей, но они не являются экзистенциальной угрозой нашей стране, и не надо делать ошибки и преувеличивать их возможности, как это делают они сами".

До этого президент США заявил, что ошибки, допущенные штатами при проведении военной операции в Ираке в 2003 году, стали одной из причин появления террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), пишет REGNUM.

В том, что в создании ИГИЛ виновато США, Барак Обама говорил и ранее — весной прошлого года, общаясь с журналистами телеканала Vice News. Он рассказал о своем видении на роль США в образовании террористической группировки "Исламское государство". Обама прямо заявил об участии Штатов в ее зарождении.

"ИГИЛ является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну",- отметил он. Правда, добавил, что такого результата "не ожидал".

Напомним, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон также признала, что решение Вашингтона о вводе американских войск на территорию Ирака было ошибкой.

Кстати, Дональд Трамп до этого обвинил Барака Обаму в создании террористической группировки "Исламское государство". Это заявление было сделано во время предвыборной гонки в августе этого года.

"Мы, США, развязали конфликты на Ближнем Востоке, и это было ужасной ошибкой. Обама пришел и сделал все еще хуже. Он является основателем ИГ, он — его создатель, согласны?", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.

Напомним, как ранее писала Правда.Ру, США предупредили Европу о терактах. Об этом американские военные узнали из изъятых у боевиков в Сирии документов. Они напрямую указывают на планы нападения на многие страны мира. К примеру, разведданные, в том числе на электронных носителях, позволили предотвратить готовящийся 1 декабря теракт во Франции. В этой связи задержаны четверо подозреваемых лиц.

А в начале этой недели возникли споры из-за голосования в Совбезе ООН за резолюции по ситуации в Алеппо. Правда.Ру сообщала, что Россия и Китай, по сути, выступили против диктата США и заблокировали принятие документа. Он предполагал, в том числе, прекращение огня в Алеппо как минимум на семь дней, включая удары по позициям террористических групп "Ан-Нусра" и ИГ (запрещены в России).

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Темы США ИГИЛ Барак Обама
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