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Источник Правда.Ру

Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата

Мир » Северная Америка » США и Канада

Британская газета Daily Express пишет о том, что Барак Обама использует свои последние недели во власти, чтобы полностью испортить отношения США и России.

Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точ
Фото: АР

Так нынешний президент США заключил сделку на 156 миллионов долларов с "врагом России" — Финляндией — о поставке мощных истребителей F-18, чтобы укрепить оборону и защитить страну от "все более агрессивной" России.

Издание сообщает, что в ноябре Вашингтон и Хельсинки подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, в рамках которого обе стороны пообещали более тесно работать над "обеспечением стабильности в районе Балтийского моря" и "усилением сотрудничества в плане обороны между странами".

Как сообщает Daily Express, вскоре после заключения пакта управление военного сотрудничества Минобороны США заявило о том, что власти Финляндии попросили о поставке запасных частей, вспомогательного и испытательного оборудования в рамках промежуточной модернизации истребителей F-18.

Напомним, министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что страна не рассматривает размещение российских ракетных комплексов "Искандер" и С-400 в регионе Балтийского моря как прямую угрозу. Об этом пишет France Presse.

По словам министра, он не замечал в российском руководстве склонности к угрозам против его страны. При этом он отметил, что негативная спираль действий может привести к определенным, пусть и случайным событиям.

Вопрос взаимодействий России и Финляндии ранее подняла бывший министр обороны Швеции Карин Эрнстрём в рамках проходящей региональной конференции по безопасности. Она заявила, что шведы не понимают, почему российского лидера пригласили в Хельсинки.

Саули Ниинистё апеллировал следующим образом: "Во всем мире говорят о необходимости показать России, что она поступила неправильно, и в то же время важно поддерживать диалог". Также президент Финляндии прокомментировал отношения США и России, указав на то, что они поддерживают намного более тесные отношения, чем принято считать.

Однако Ниинистё Эрнстрём заключила: "По-моему, вы несколько отстали от времени".

Президент Финляндии был удивлен такой реакцией. Эрнстрём добавил, что раньше неоднократно в адрес Финляндии звучала критика по этому же вопросу со стороны стран Прибалтики, но он никак не ожидал, что это прокомментируют и шведы.

Обеспокоенность также вызывает и то, как поведет себя Обама на Ближнем Востоке. "Пока еще неизвестно, что Обама настрогает на Ближнем Востоке до 20 января, когда Трамп вступит в должность. И здесь есть, кстати, очень серьезное опасение, что его могут подтолкнуть, уговорить на какие-то необдуманные решительные шаги, мачомеры, в том же Мосуле, чтобы хоть напоследок показать результат. Тогда у Трампа будет еще более тяжелая ситуация", — рассказал ранее Pravda.Ru старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Однако, по мнению бывшего руководителя израильской спецслужбы "Натив" Якова Кедми, Барак Обама за последнее время у власти уже ничем не сможет навредить России. "Он не сможет практически ничего сделать, потому что надо понимать структуру Соединенных Штатов, их культуру, надо понимать простую вещь: любое указание, которое дает президент, должны исполнять конкретные люди. Через месяц-другой президент уйдет, а с них спросят. Поэтому люди уже ориентируются на новую власть", — рассказал ранее эксперт Pravda.Ru.

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Темы США Европа Финляндия Барак Обама
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