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Источник Правда.Ру

До краха США осталось восемь лет

Мир » Северная Америка » США и Канада

Почему и как деградируют США? Удастся ли Трампу остановить процесс распада страны? Или его противники — глобальные финансовые элиты — сумеют инициировать гражданскую войну? Эти темы прошедшей недели обсудили главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

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— Возможен ли развал США?

— Глобальные финансовые элиты, помимо борьбы непосредственно против Трампа, могут пойти и на этот второй вариант — развал Америки через гражданскую войну, выход из ее состава ряда штатов и т. д. Да, это вполне возможно. Я знаком и очень серьезно отношусь к работам Патрика Джона Бьюкенена, который уже давно и много об этом писал. А он же был советником президента.

— И кандидатом в президенты был. Мы публиковали интервью с ним.

— У него есть "Крах Америки" и другие подобные работы. Он предрекает, что к 2025 году Америка разделится на три государства: англосаксонское, афроамериканское и латиноамериканское, причем эти государства будут далеко не в состоянии мира и дружбы. И этот вариант уже просматривается. Конечно, есть вариант обрушения доллара, как планомерного, так и неожиданного.

Это тоже спровоцирует обострение противоречий и новые конфликты. Тогда мы можем получить новую мировую валюту. И это будет не когда-то обсуждаемый амеро или что-то подобное, эта валюта будет бинациональная.

Сейчас Трамп наносит удар Ротшильдам, поддерживая Рокфеллера, но Ротшильды сегодня очень дружат с Китаем, у них мощнейший офис в Гонконге. Поэтому может получиться такая бивалютная корзина: фунт стерлингов и юань. И тот и другой обеспечены золотом и посильнее доллара. Так что у Трампа непростая ситуация, поэтому я его речь назвал "Социалистическое Отечество в опасности".

— Советский рубль был обеспечен золотом, а потом была введена очень невыгодная для нас система. Используя доллары, мы обогащаем Федеральную резервную систему… Сейчас, возможно, можно поменять это в нашу пользу.

— Да, безусловно. Это первое, что было сделано после развала Советского Союза, благодаря предательству Горбачева и Ельцина. Это самые подлейшие руководители в истории российского государства. Пусть это некорректно звучит, но это правда. Все плохо или хорошо, но собирали государство, эти двое развалили.

Горбачев развалил всю Ялтинскую, Потсдамскую систему мироздания — вот и результат. А Ельцин развалил то, что тысячелетиями собиралось. Конечно, американцы способствовали этому развалу. Может быть, они не ожидали, что так быстро получится. Действовала долгосрочная программа, щедро финансируемая, начиная еще с Рейгана.

И первая задача была: подчинить страну, поставить под контроль ее национальную валюту. И они этот контроль установили. Поэтому в среднесрочной перспективе крушение доллара нам выгодно. А вот в краткосрочной перспективе… Где, собственно, наши золотовалютные резервы хранятся, в каких ценных бумагах? Все, что мы там храним под небольшой процент, - наш резервный фонд - к нам не возвращается. Он вряд ли вообще к нам вернулся, но так мы сразу теряем его.

Конечно, с падением доллара запляшет наш рубль. Где он, на какой черте остановится, какие будут последствия, никому не известно. Тогда встает вопрос: а чем будет наш рубль обеспечен, сколько у нас золота, сколько еще не разворовали, сколько накопили и т. д. Так что в краткосрочной перспективе обрушение доллара ударит по всем странам. Более устойчивым останется Китай, потому что юань стал устойчивой мировой валютой, и конечно, фунт стерлингов.

— Золотовалютные резервы Германии и многих других стран тоже находятся в Америке. Они пытались их забрать со скандалом. Отдали американцы?

— Нет, не отдали, не отдают Голландии, не отдают Норвегии…

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