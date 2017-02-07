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Источник Правда.Ру

Привет от Обамы: США создают спеццентр для битвы с Россией

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США снова тратят миллионы на борьбу с "российской пропагандой". На этот раз сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили с инициативой создать центр для ведения "информационной войны" против России, сообщает The Daily Beast.

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На реализацию сенаторского предложения будет выделено $160 млн в течение ближайших двух лет. Как отмечает издание, эта сумма может увеличиться еще на $100 млн, если США примут законопроект о расширении санкций против России, предложенный в январе сенаторами Джоном Маккейном и Беном Кардином.

Учреждение будет осуществлять свою деятельность через "малоизвестное межведомственное учреждение под крышей Госдепартамента США под названием Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC)", передает "Коммерсант".

Изначально этот центр создавался при администрации Барака Обамы с целью противодействия пропаганде ИГИЛ*. Теперь же сферу его деятельности предполагается распространить на "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста". В публикации поясняется, что в Вашингтоне таким образом планируют реализовать двухпартийную инициативу, выдвинутую сенаторами Робом Портманом (республиканец) и Крисом Мерфи (демократ) для "пропагандистского противодействия России".

Авторы идеи предполагают, что GEC будет работать посредством выделения грантов зарубежным журналистам, общественным организациям и частным компаниям. В частности, на содержание уже готовы такие проукраинские сайты, как Bellingcat и StopFake, которые, по мысли авторов законопроекта, "соответствуют критериям для получения средств".

Подобная история была пару лет назад в Европе. Начальник Генштаба ВС Британии Ник Картер тогда заявил, что в британской армии появится спецподразделение для ведения психологических атак в социальных сетях. Вести "военные" действия в виртуальном пространстве будут две тысячи специально обученных солдат. При этом Facebook и Twitter подвергнуться особому контролю.

В 2011 году Вашингтон признался, что готовит теневые мобильные и интернет-системы для оппозиционеров. В свою очередь The Washington Times сообщил, что командование ВС США "закупило специальную компьютерную программу, с помощью которой военные "создают в интернете множество фиктивных личностей", используемых затем для "внедрения в группы и, в некоторых случаях, для распространения дезинформации".

Напомним, недавно издание The National Interest опубликовало статью, где задалось вопросом, не слишком ли Америка боится России. Автор говорит о том, что, судя по заголовкам американских газет, "Россия является главным злодеем, главным внешнеполитическим врагом США". В действительности же, суть заключается в том, что хотя Россия и представляет угрозу, эта угроза изрядно преувеличена в результате войны компроматов в ходе внутриполитической борьбы в США.

Как сообщает издание, есть несколько причин, по которым излишний страх перед Россией представляет настоящую проблему для американцев. К примеру, этот страх служит отвлекающим фактором. Как пишет автор, "из-за этой навязчивой идеи, охватившей общество, может произойти перераспределение ограниченных государственных ресурсов, и они могут быть направлены на борьбу с угрозой, которая лишь кажется важной, а не на то, чтобы выявлять другие угрозы".

До этого сотрудник вашингтонского Центра национальных интересов Рейчел Бауман уже признавал на страницах The National Interest, что пресса США "все больше уходит от журналистики фактов и переходят к пропаганде" — особенно, когда речь идет о России. Он призвал СМИ "задуматься над тем, что в отношении России они видят не то, что есть на самом деле, а то, что они хотят видеть".

До этого все то же британское издание The Guardian раскритиковало западных журналистов за постоянное использование клише в материалах о России. В частности, Джим Ковпак в своей статье "Сталин, водка и ядерное оружие: Как не надо писать о России" перечислил мифы, используя которые иностранные журналисты оказываются в положении полных идиотов.

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"России нужно учиться у США искусству пропаганды"
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