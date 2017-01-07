В Северной Каролине из-за снегопада массово бьются машины

В субботу в американском штате Северная Каролина прошел снежный шторм из-за чего на дорогах зафиксировано более 250 дорожно-транспортных происшествий.

Фото: AP

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на губернатора штата Роя Купера с полуночи до 6 часов утра на фоне непогоды непрерывно поступали сообщения об авариях и других дорожных происшествиях.

Дорожная полиция не зафиксировала гибели людей из-за аварий во время снежного шторма, отмечает телеканал.

С пятницы в некоторых районах штата выпало около 15 сантиметров снега. Метеорологи предупредили водителей об опасной наледи на дорогах. Предупреждение действует до конца выходных, отмечает телеканал.

В ожидании объявленного метеорологами снежного шторма на Восточном побережье сотни авиакомпании отменили сотни рейсов.

Чтобы очистить взлетно-посадочную полосу служащие международного аэропорта Роли-Дарем в Северной Каролине работали всю ночь. Большинство рейсов отменено до завтрашнего утра. в аэропорте Шарлотты продолжают обработку противообледенительными средствами самолеты, однако пассажирам все-таки советуют временно отказаться от полетов.

Мощный снегопад прошел на Гавайских островах. Здесь выпало рекордное количество снега, в некоторых районах толщина снежного покрова достигла 90 сантиметров, передает телеканал Би-би-си.

Сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На опубликованных кадрах телеканала видно, что на горных склонах идет сильная метель из-за которой почти нулевая видимость.

Заснеженные склоны, которые возвышаются на четыре километра над уровнем моря, используются горнолыжниками и сноубордистами. Однако местная инфраструктура у подножья не приспособлена для подобных погодных условий, отмечает Би-би-си.

Власти попросили местных жителей переждать непогоду дома. Синоптики отмечают, что снег в тихоокеанских тропиках выпадает очень редко, в других районах Гавайских островов идут проливные дожди.

Как сообщала Правда.Ру, в Россию вернулись настоящие январские морозы.

Самой студеной стала ночь перед Рождеством. В московском регионе, к примеру, похолодало до минус 26, местами - до минус 29, а в Костромской области температура опустилась до минус 30, а Твери местами отмечался мороз в 33 градуса ниже нуля.

К слову, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.