Американист: Госдеп беспрецедентно унизил Трампа

После разговора Избранного президента США Дональда Трампа с президентом Тайваня, госсекретарь США Джон Керри сказал команде Трампа советоваться с Госдепом, прежде чем разговаривать по телефону с иностранными лидерам.

Фото: АР

"Станет ли он придерживаться этих рекомендаций или нет — другой вопрос, однако было бы ценным спросить людей, которые в курсе происходящего", — приводит слова Керри агентство Reuters.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Такое обращение к Трампу со стороны администрации Обамы, это хамство, высокомерие или нормальный совет?

— Этот случай — беспрецедентная вещь по американским стандартам и принятым нормам. Вначале нулевых годов, в годы Холодной войны, когда была большая международная напряженность, приходящая администрация на время переходного периода (примерно два месяца) всегда согласовывала свои действия при налаживании международных контактов. В особенности, если это было связано со звонками избранному президенту. Он, в свою очередь, также иногда делал какие-то звонки, уже готовя почву для деятельности своей новой администрации.

Как правило, эту работу осуществлял государственный департамент США. Это обязанности Госдепа, потому что обслуживание внешней политики высшим политическим руководством, это нормальная функция в Министерстве иностранных дел Америки, которое называется Государственный департамент. Тем более, вновь приходящая администрация через какое-то время сама становилась частью этого Государственного департамента. Это нормальный процесс.

Госдеп понимал все тонкости тех отношений, которые США имеют с данными странами, те заключенные договоренности, которое уже сложилось у уходящей администрации. Поэтому в переходный период новая администрация не должна была вести себя, как слон в посудной лавке, что могло бы нанести ущерб национальным интересам Америки.

Когда уходящая администрация приходила к власти, она изменяла свои цели, приоритеты. Эта перестройка американской внешней политики тогда уже приобретала плановый, упорядоченный характер. Тогда все было ясно, как меняется система американских приоритетов внешней политики. Поведение Дональда Трампа стало беспрецедентным.

Ему уже стали звонить государственные деятели различных стран. И команда Трампа, и сам Трамп не стали согласовывать свои действия с Государственным департаментом. Вообще не обращались в Государственный департамент.

Так телефонный звонок президента Тайваня был расценен, как резкий отход от сложившейся американской политики одного Китая. Сложившейся американской политики в отношении Китая, который был связан с тем, что с 79 года США прервали свои дипотношения с Тайванем, и стали считать Китай законным правительством, единственным представителем китайцев, или китайского представительства на международной арене. Этот звонок тут же спровоцировал обращение китайского руководства к США.

Власти КНР обратились в Госдеп, был даже предпринят демарш определенного рода. Китайцы выразили недоумение, и даже протест по поводу этого телефонного разговора Трампа с президентом Тайваня, который расценили, как резкий разворот американской политики в отношении Китая, с точки зрения, возможности признания, или возвращения к ситуации 79 года.

В том числе, возможно, это касалось телефонных разговоров с российским президентом. То есть, Трамп и его команда вообще не стали консультироваться с Госдепом США, что резко противоречило практике, которая в Америке сложилась исторически. По крайней мере, предыдущая администрация Обамы, когда она пришла в 2008 году, на время переходного периода, согласовывала все свои действия с Госдепом, и более того, она использовала услуги Госдепа на этот переходный период.

Поэтому заявление Керри — степень высшего неудовольствия, в котором выражено резкое порицание Трампу за то, что он фактически изменяет принципам американской внешней политики, при которой вновь избранный президент не должен до вступления в должность делать какие-то заявления, которые могут резко повлиять на двусмысленное представление о внешней политике США среди друзей, союзников, и третьих стран, с которыми имеют отношения США.

Но здесь нужно понимать еще один важный вопрос. Трамп, действительно, намерен очень резко переформатировать американскую внешнюю политику. Шаги республиканца показывают, что внешняя политика его администрации будет резко отличаться, по крайней мере, от политики предыдущей демократической администрации.

Это же обращение Керри имеет отношение не только к Трампу, но и к американским союзникам, или к американским друзьям, и третьим странам. Администрация явно дает понять, что она дистанцируется от возможной внешней политики Трампа. А это имеет значение, с точки зрения того визита, который был в середине ноября Обамы в Европу, когда администрация встала на тот же самый путь, когда Обама поехал и стал в Европе сколачивать среди союзников блок против Трампа.

Как вообще уходящая в отставку администрация может сколачивать блок или силы противодействия, которые приходят в новую администрацию. Тем более, среди союзников США по НАТО. То есть нужно понимать, Трамп тоже повел себя оправданно: если вы себя ведет беспрецедентно, если я еще не вступил в должность, а вы уже разъезжаете по Европе и настраиваете против меня лидеров других стран — Меркель самый яркий пример- тогда и я буду себя вести так, как считаю нужным.

По всей видимости, внешняя политика Трампа будет резко отличаться от того, что США проводили на протяжении последних 8 лет при Обмане, а каким образом она уже будет конкретно отформатирована, и конфигурирована, посмотрим.

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