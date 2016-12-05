Сноуден рассекретил тайны правосудия в США

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден в интервью Yahoo News заявил, что американская система правосудия основана на двойных стандартах и позволяет избежать сурового наказания тем, кто тесно связан с правительством.

"В США действует двухуровневая система правосудия, когда люди, которые тесно связаны с правительством или же имеют доступ к невероятному количеству ресурсов, отделываются очень мягкими наказаниями, — сказал Сноуден, отметив, что одним из примеров таких двойных стандартов является дело бывшего главы ЦРУ Дэвида Петрэуса, которого Дональд Трамп может назначить на пост государственного секретаря.

Напомним, в прошлом году Пэтрэуса приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в 100 тысяч долларов за передачу секретной информации. Карьера шефа ЦРУ рухнула после того, как ФБР стало известно сначала о якобы имевшей место внебрачной связи с его личным биографом журналисткой Полой Бродуэлл, которая с легкой руки журналистов сразу получила прозвище "пентагонской Моники Левински", а затем и о том, что благодаря этой связи Пола получила доступ к так называемым "черным книгам". После этого против генерала было начато разбирательство, а затем и судебный процесс.

"Он не провёл ни дня в тюрьме, несмотря на тип секретной информации, которую он предал огласке", — заявил Сноуден. Он добавил, что данные, которые раскрыл Петрэус, имели более высокую степень секретности, чем те, которые обнародовал сам Сноуден.

Отметим, ранее экс-сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден сообщил о готовности пойти за решетку ради того, чтобы вернуться в США и посмотреть, в каком состоянии находится его страна.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам BBC Panorama. Эдвард Сноуден подчеркнул, что готов пойти на это решение "добровольно".

Сноуден знает, что по законодательству США, ему придется провести за решеткой не менее 30 лет, однако он готов пойти на этот шаг в обмен на гарантию от государства его дальнейшего проживания в Штатах, сообщает The Guardian.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Майкл Хайден не верит, что у Сноудена получится вернуться и продолжать жить в США, даже если до этого он отсидит в тюрьме.

"Если вы спрашиваете мое мнение, то считаю, что он умрет в Москве. Он не приедет домой", — заяви Хенден.

Сам Эдвард Сноуден заявил, что уже не раз предлагал правительству США подобную сделку, с той же инициативой он обращался и в минюст. Однако, как сообщил журналистам экс-разведчик, ему так и не перезвонили.

Ранее Сноуден подчеркивал, что справедливого суда в США ему не добиться — если власти не согласятся с ним сотрудничать, то его будут судить по статье за шпионаж, без учета мнения присяжных, что гарантирует ему либо еще более длинный срок, чем указано выше, либо пожизненное заключение.

"Я сказал правительству, что вернусь, если мне гарантируют справедливый суд, где я смогу вести защиту интересов общества… и жюри сможет принять решение", — приводит его слова телеканал WMUR9.

Напомним, на данный момент Сноуден находится в России. В 2013 году сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian строго засекреченные материалы американской спецслужбы, которые явились доказательством факта слежки со стороны АНБ как за рядовыми гражданами, так и за рядом политических лидеров, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сноудену удалось избежать ареста на родине, так как он успел вылететь в Гонконг, откуда перебрался в Москву, где получил сначала временное убежище, а затем вид на жительство.

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