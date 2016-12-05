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Источник Правда.Ру

Администрация Обамы впервые унизила Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Государственный секретарь США Джон Керри посоветовал команде Дональда Трампа советоваться с сотрудниками Госдепа, которые долгое время занимались вопросами внешней политики, прежде чем разговаривать по телефонус иностранными лидерами.

Администрация Обамы впервые унизила Трампа
Фото: АР

"Станет ли он придерживаться этих рекомендаций или нет — другой вопрос, однако было бы ценным спросить людей, которые в курсе происходящего", — приводит слова Керри агентство Reuters.

Он добавил, что до сих пор Трамп не советовался с дипломатами по поводу своих разговоров с иностранными лидерами.

Поводом для обсуждения телефонных бесед республиканца стал его разговор с президентом Тайваня в минувшую пятницу. Это был первый разговор лидера США с главой Тайваня с 1979 года, когда Джимми Картер официально признал Тайвань частью единого Китая.

В КНР на это сообщение отреагировали дипломатическим протестом и предположением, что новый глава Белого дома изменит американскую политику в отношении Пекина.

Отметим, в своем микроблоге в Twitter избранный президент США Дональд Трамп обрушился на Китай с критикой за девальвацию валюты, высокое налогообложение американских товаров, импортируемых в Китай, и строительство военного комплекса в Южно-Китайском море.

"Спрашивал ли нас Китай, хороши для нас девальвация их валюты (что усложнило конкуренцию для наших компаний), высокое налогообложение наших товаров, идущих в их страну (США их не облагает налогом) или строительство масштабного военного комплекса посреди Южно-Китайского моря? Я думаю, нет", — написал Трамп в соцсети.

Напомним, в октябре состоялся первый телефонный разговор между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда Трамп выразил надежду на то, что отношения США и Китая будут прогрессировать.

Как сообщает РИА Новости, стороны высказались за развитие отношений и обсудили возможность встречи. "В настоящий момент сотрудничество между странами обладает важной благоприятной возможностью и огромными перспективами, стороны должны усиливать координацию, способствовать экономическому развитию двух стран и глобальной экономики, расширять сотрудничество и контакты во всех сферах, что принесет еще больше выгоды народам двух стран, поспособствует еще большему поступательному развитию отношений", — заявил Си Цзиньпин.

"Не стоит питать иллюзий по поводу того, что Трамп удобный кандидат. Он, безусловно, с точки зрения, возможностей, договороспособности — более выгоден. Будем надеяться, что его слова не будут расходиться с дальнейшими действиями, поступками, шагами. Но у Дональда Трампа есть вице-президент, это Майк Пэн. Так вот, его риторика по отношению к России достаточно агрессивна, и иногда даже она не уступала по остроте антироссийской риторике Хиллари Клинтон", — рассказал ранее Pravda. Ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По мнению доцента факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко, "мы повторим путь развития при Трампе, как при любом президенте США. Первые два года поиграем в разрядку, перезагрузку, потом год будем говорить о том, что назревают противоречия, а в конце будем опять говорить: хуже, чем при этом президенте быть не может. Мы со всеми проходим один и тот же сценарий. И ничего удивительного, система-то не меняется. Наша основа — ядерное сдерживание, военная конфронтация и минимальные экономические связи. Вот и получаем, что имеем."

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