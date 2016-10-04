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Источник Правда.Ру

Gallup: Американцам надоели республиканцы и демократы

Мир » Северная Америка » США и Канада

Очередной опрос, который провел среди американцев Институт Gallup, предлагая ответить на вопрос: каким они видят будущее американской политической системы. Оказалось, что более половины граждан Америки (57%) хотели бы видеть в парламенте третью партию, помимо республиканцев и демократов.

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Фотоархив Правды.Ру

При этом во время предыдущего аналогичного опроса число людей, желающих эволюции парламентской системы в Штатах было 46%.

Вообще, в последние несколько лет американские социологические центры выдают все более интересные результаты. Например, о постоянно падающем рейтинге доверия граждан страны к Конгрессу и Сенату, а также к полномочиям президента. Например, большинство американцев по данным того же центра Гэллапа считает, что парламентарии обслуживают интересы корпораций и прочего крупного бизнеса, но не их, простых граждан, нужды.

Так, например, граждане США стремительно теряют доверие к политическим лидерам страны. Более того, 56% населения вовсе считают, что сам народ потерял способность хоть сколько-нибудь ориентироваться в политике. К таким выводам пришли эксперты крупнейшей социологической службы Gallup.

Внешняя и внутренняя политика Штатов вызывает у граждан Америки критику. Неоднократно на сайте Белого Дома появлялись петиции с требованием отменить ряд законодательных актов. Например, санкции в отношении России или Акт Магнитского. Однако, счетчики голосов этих петиций обнулялись, либо же от Конгресса давался "дежурный ответ", что "все законы нужные и правильные, не мешайте нам работать".

Понятно, что всё это не прибавляет в рейтинге доверия двум доминирующим американским партиями. Отдельно стоит отметить и то, что нынешние кандидаты в президенты, что от республиканцев, что от демократов — люди, что называется, немолодые. А это говорит о том, что процесс смены политических партийных элит застопорился.

Нет новых лиц, нет новых людей, и, честно говоря, даже со стороны нынешний состав демократов и республиканце все больше напоминает руководство СССР времен брежневского застоя.

Нужно отметить, что другие партии, помимо двух доминирующих, в Америке есть. Но последний раз представители от этих политических организаций получали места в Конгрессе дай Бог в шестидесятых, если не раньше. И это было исчезающе малое количество мандатов.

При такой системе парламентаризма, вполне понятно, что и демократическая, и республиканская партии все дальше уходят от интересов народа. Конкуренции-то практически нет, есть устоявшаяся система сдержек и противовесов, с давно и всем известными игроками. Которых на американском политическом поле не так уж и много.

Собственно, именно поэтому появление Трампа, как реального кандидата в президенты дало такую интригу. Он, хоть и выдвинулся от республиканской партии, но все равно являет собой "фактор интриги". В отличие от той же Хиллари Клинтон.

И дело не в том, что Клинтон падает в обмороки и ведет себя не всегда адекватно, а в том, что она уже в политической структуре. Она уже была госсекретарем, и в принципе, является привычным элементом системы. Системы, повторимся, с крайне ограниченной политической конкуренцией, и отсутствием необходимости, слишком уж прислушиваться к мнению электората.

Однако, ни мнение своих же собственных граждан, ни ограниченность парламентаризма не мешает Штатам давать советы всему миру и в том числе России о том, что такое "стандарты демократии", и как нужно делать правильно. У нас по мнению, что конгресса, что Белого Дома всё очень тоталитарно, наша парламентская система недоразвита, а выборы, "скорее всего, одни из самых нечестных в мире".

Несмотря на то, что даже международные наблюдатели вообще и от ОБСЕ в частности, отметили высокое качество и высокую же степень открытости и прозрачности избирательных процессов в рамках последней российской политической кампании на выборах в Госдуму в этом году.

Ну и чисто по составу парламента, у нас в Думу в последние годы стабильно проходят четыре партии, а в этом году из-за смешанной системы выборов, попало еще два парламентария от "малых партий".

Но как-то так получается, что у нас все равно "тирания и тоталитаризм", а в Штатах — эталон демократии, политической конкуренции и плюрализма мнений. И это ничего, что 57% избирателей так не считают, а хотят расширения и усложнения системы парламентских партий. Конгресс, скорее всего даже отвечать на такой запрос американского общества не будет. Общество всё равно проголосует за кого надо, поскольку особого выбора у этих людей нет.

Да тут еще и президентские на носу, а там, учитывая двухступенчатую избирательную модель, нужно еще с "выборщиками" договариваться, и правильно округа порезать. В общем, что демократам, что республиканцам сейчас особого дела до граждан нет.

Однако, в долгосрочной перспективе, такое несоответствие желаний избирателей и общего курса политических элит могут, и уже приводят к политическим кризиса. Например, тотальному падению рейтинга доверия граждан к своей политической системе.

Да и не только это отмечают социологи. Еще одна проблема американского общества — стремительное падение патриотизма.

Институт Гэллапа 14-23 июня 2016 года провел опрос среди 1025 американцев возрасте от 18 лет, проживающих в 50 штатах и федеральном округе Колумбия.

В результате выяснилось — "очень гордятся" тем, что являются американцами, 52 процента участников опроса. Это минимальный показатель за 16 лет — именно столько времени в Институте Гэллапа занимаются исследованиями на эту тему. Наивысший уровень патриотизма был зафиксирован после событий 11 сентября 2001 года — к 2003 году уровень патриотизма подскочил до 70 процентов.

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