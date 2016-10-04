Ассанж подготовил новые данные о выборах США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал до конца этого года опубликовать "значительные данные" по правительствам трех стран и выборах в США. Об этом он сообщил в ходе видеомоста, который транслируют в Берлине.

Джулиан Ассанж. Фото: AP

Как передает РИА Новости, сведения о президентских выборах в Штатах будут обнародованы до их проведения 8 ноября.

Ассанж также добавил, что информация о планах ресурса нанести вред кандидату на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон ложная.

"Было очень много перевирания моих цитат и публикаций WikiLeaks. В этом конкретном случае перевирается цитата о том, что мы хотим навредить Хиллари Клинтон", — сказал он.

Джулиан Ассанж также отметил, что "все заявления о якобы существующих связях между WikiLeaks и Россией абсурдны".

Напомним, 4 октября исполняется 10 лет со дня первой публикации документов на сайте WikiLeaks. Ассанж планировал выйти на балкон посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывается от британского правосудия, и сделать заявление. Однако выступление было отменено по соображениям безопасности.

Ранее WikiLeaks обнародовал электронную переписку Демократической партии США. Из опубликованных документов следует, что партийный аппарат демократов во время праймериз работал на Клинтон в ущерб ее конкуренту Берни Сандерсу. Скандал стал причиной отставки руководителя национального комитета Демократической партии.

Как пишет Взгляд, штаб Клинтон в ответ обвинил во взломе серверов Москву, которая якобы хотела помочь на выборах республиканцу Дональду Трампу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные утверждения абсурдными. Сам Трамп отшутился, что просто нравится президенту России Владимиру Путину, и заявил, что все эти письма демократам вообще не следовало писать.

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