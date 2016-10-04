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Источник Правда.Ру

Wikileaks: Клинтон планировала убить Ассанджа ракетным ударом

Мир » Северная Америка » США и Канада

WikiLeaks подготовил статистику по опубликованным 10 миллионам данных. Одна из самых ярких публикаций касается кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. По данным ресурса, после серии опубликованных материалов о действиях США в Ираке и Афганистане, Клинтон рассматривала вопрос о ликвидации Ассанджа(основателя WikiLeaks) с помощью дрона в 2010 году.

Wikileaks: Клинтон планировала убить Ассанджа ракетным ударом

"В ноябре прошла встреча Клинтона с верхушкой государства, где поднимались различные вопросы, чтобы остановить, замедлить или опорочить работу Wikileaks. Клинтон была расстроена, сообщили источники, и в какой-то момент спросила: "Мы не можем просто убрать этого парня с помощью дрона?" Кроме того, госпожа Клинтон отметила, что Ассандж относительно лёгкая мишень, но ходить свободно и чесать свой нос, не опасаясь репрессий со стороны Соединённых Штатов, ему не позволит", — сообщается в документах международной организации.

Как пишет Лайф, когда журналисты попросили прокомментировать данную информацию представителя штаба Клинтон Робби Мука, вместо ответа он перевёл речь на тему про Дональда Трампа.

Напомним, ранее офицеры США публично рассекретили подробности массовых убийств мирных граждан с помощью дронов. Бывшие операторы боевых беспилотников признались, что их убеждали не воспринимать всерьез убийство детей, а также "психологически накачивали" — чтобы им нравилось наносить удары, как в компьютерных играх. Также они рассказали, что для смягчения совести они пили и употребляли наркотики прямо на рабочих местах, на что руководство "закрывало глаза".

А ведь совсем надавно Washington's Blog проанализировал огромный массив данных и был шокирован тем, насколько огромен процент гражданских лиц, погибших в результате действий с участием американских вооруженных сил. "Доля жертв среди гражданских составляет порядка 90% от общего количества погибших, в среднем на одного убитого военнослужащего приходится 10 мирных жителей", — таковы результаты военных действий, проводимых США.

Ранее также американский режиссер Оливер Стоун заявил, что США десятками лет выступали как агрессор в странах по всему миру, и ни один из этих конфликтов не имеет оправдания. "Если посчитать всех убитых, то это самая настоящая третья мировая война. Но война тихая", — сказал режиссер.

Отметим, узнав о гибели ливийского политика Муаммара Каддафи, Хиллари Клинтон, будучти госсекретарем, сказала: "Вау!". Это вырвалось из уст Клинтон, как только ей подтвердили по СМС, что Муаммар Каддафи пойман. Вскоре выяснилось, что взять его удалось не живым, а мертвым — после того как колонну из десятка джипов с воздуха атаковали истребители Mirage французских ВВС.

Как ранее сообщал Reuters, на данный момент отношения Америки с Москвой выглядят самыми худшими после окончания холодной войны. Советники Обамы, Клинтон и эксперты по России утверждают, что Хиллари, если станет президентом, будет придерживаться более жесткого курса, чем Обама или республиканский кандидат Дональд Трамп.

Бывший сотрудник Госдепартамента, политический советник Клинтон Джейк Салливан утверждает, что Клинтон могла бы рассмотреть вопросы о поставках смертоносного оружия украинским правительственным силам и о создании бесполетных или безопасных зон в Сирии. Обама же отверг обе эти идеи.

Как считают бывшие и действующие советники Клинтон, она также может ужесточить санкции в отношении Росиии и приложить больше усилий, чтобы освободить соседей России от зависимости от поставок энергоносителей из Москвы. "Взгляды госсекретаря Клинтон на Россию всегда были жестче, чем у президента Обамы", — утверждает Джон Байерли, первый посол Обамы в Москве.

Как рассказал в частной беседе с Politonline. ru высокопоставленный представитель Республиканской партии США, "Хиллари Клинтон своей жесткой антироссийской риторикой еще до выборов загнала себя в тупик, а заодно и весь мир. Почему? Средний американец, воспринимающий врагом "далекую и страшную" Россию, будет ждать от Клинтон радикальных действий. Это может привести к третьей мировой войне".

По мнению американского политика, Клинтон, которая радовалась уничтожению Бин Ладена и весьма довольна гибелью Каддафи, которая выделяла миллионы оппозиционным блогерам, поддерживая оранжевые революции в СНГ, будет наращивать конфронтацию.

"Она будет, как у вас говорят, "мочить" Путина, будет активно противодействовать России как изнутри, через работу с оппозицией, так и создавать для России ситуацию окружения горячими точками, внешнеполитическими проблемами", — считает республиканец. — "Более того, она бы дала смертельное оружие Украине, настаивала бы на вводе "миротворческого" контингента НАТО, замораживала бы активы без суда и следствия российского бизнеса. В Черном море плавали бы корабли НАТО с "Иджис", ВВС США в НАТО был бы отдан приказ пугать ваши бомбардировщики на патрулировании, да и в Европе она бы устроила что-то подобное противостоянию Варшавского договора и НАТО", — уверен республиканец.

"Иначе ее съедят как рождественский пирог",- добавляет он,- "Тут уже не сыграет фактор женщины-президента. В итоге начнется бойня, и дай Бог, чтобы не полетели ядерные ракеты", — надеется политик.

В связи с недавней болезнью Хиллари Клинтон, американские СМИ требовали снятия кандидата с президентской гонки. Но уровень контроля, который Хиллари и Билл Клинтон в течение последних 25 лет формировали на всех уровнях Демократической партии, помешает это сделать.

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Темы США Джулиан Ассанж Хиллари Клинтон
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