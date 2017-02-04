Трамп назвал смешным решение судьи приостановить скандальный указ о мигрантах

Президент США Дональд Трамп назвал смешным решение федерального судьи в Сиэтле о приостановке действия миграционного указа.

Фото: AP

"Мнение этого так называемого судьи, который по существу не обеспечивает исполнение закона в нашей стране, смешно и будет оспорено!" — написал Трамп в своём Twitter.

Трамп добавил, что с введением запрета согласны и в странах Ближнего Востока, потому что "им известно, что разрешение некоторым людям въехать в страну приведёт к смертям и разрушениям".

Напомним, Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

"Я устанавливаю новые меры по проверке: их цель — не допустить в страну радикальных исламистских террористов. Они нам не нужны. Мы хотим сделать все возможное, чтобы не пропустить в США угрозы, с которыми сражаются наши солдаты зарубежом. Мы хотим пускать в нашу страну только тех, кто поддерживает нашу страну и горячо любит наших людей. Мы никогда не забудем уроки 11 сентября, а также потери наших вооруженных сил", — заявил Трамп.

Накануне стало известно, что федеральный судья в Сиэттле постановил временно ограничить исполнение указа президента. Как сообщает AP, судья Джеймс Робарт вынес такое постановление по просьбе штатов Вашингтон и Миннесота, передает РИА Новости.

Иск был подан от имени главного прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона. Согласно его заявлениям, указ президента приносит значительный ущерб жителям и санкционирует дискриминацию.

Позже стало известно, что Минюст США собирается обжаловать решение суда Сиэтла, который приостановил действие миграционных указов президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

— В ближайшее время министерство юстиции намерено обжаловать это возмутительное решение и защитить указ президента, который, как мы полагаем, соответствует законам, — говорится в сообщении. — Указ президента призван защищать страну, и у него есть конституционное основание и обязанность защищать американцев.

Тем временем люди в Лондоне вышли на митинг против скандального указа Трампа. Митингующие призывают вместо мусульман запретить самого нового лидера США и не пускать его в Великобританию. В Интернете даже создана петиция с таким призывом. Она набрала уже почти два миллиона подписей.

Надо сказать, в борьбу, что не удивительно, включилась и Хилари Клинтон.

"Я стою на стороне народа, который собрался сегодня по всей стране, защищая наши ценности и нашу конституцию. Это не то, кем мы являемся", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Клинтон в Twitter.

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